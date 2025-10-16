Qui ascoli. Passeri:: "Lavoriamo per rasserenare gli animi»

Il momento che si è sviluppato ieri è stato vissuto con particolare emozione da Bernardino Passeri, amministratore unico del Picchio. Nonostante il lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi per la scomparsa della cara mamma Elsa, il presidente bianconero non ha voluto mancare. "Ho trascorso una giornata molto bella e serena – commenta –. Ho avuto giorni duri e trascorrere queste due ore col vescovo, con la mia squadra e la Sambenedettese mi ha dato molto sollievo. Il derby che ci sarà a breve qualche preoccupazione me la dava, ma l’ho sempre riportato a un evento sportivo. Da tanto stiamo lavorando per rasserenare gli animi e quella di oggi è stata una tappa fondamentale. Siamo venuti a mangiare in un ristorante gestito da ragazzi eccezionali che ti riconciliano con la vita e col mondo. E questo ci fa pensare a quanto siamo fortunati. Immaginare il derby come un qualcosa di pericoloso mi sembra assurdo. Oggi è stata un’iniziativa bellissima, anche per i ragazzi di questo ristorante. Penso sia stata una scelta molto importante e spero che ci porterà al derby con uno stato d’animo positivo. Come deve essere per un evento sportivo. Ringrazio il vescovo e questi ragazzi che ti danno la forza di andare avanti". Nel dispaccio diramato il presidente ha poi rivolto un pensiero a sua madre: "Non so se qualcuno potrà capire cosa significhi passare dal trionfo alla perdita della mamma nella stessa notte. Una sensazione inspiegabile".