Qui bianconeri. Tomei torna in panchina:: "Siamo pronti»

Vigilia carica di passione per il tecnico bianconero Francesco Tomei che oggi, in occasione del sentito derby contro la Samb, potrà tornare in panchina dopo le 7 giornate di squalifica scontate. La lista degli assenti, come ben sappiamo, negli ultimi giorni ha visto aggiungersi il nome di Pagliai. L’esterno difensivo era uscito malconcio dall’incontro pareggiato a Carpi (1-1) nel posticipo di lunedì sera. Sulla corsia di sinistra è già pronto Nicoletti a sostituirlo, mentre al centro al fianco di Curado ci sarà Rizzo. "Pagliai ha avuto un affaticamento – commenta l’allenatore –, è meno grave di quello che ci aspettavamo. Domani non ci sarà, speriamo di recuperalo prima possibile. Così come Guiebre, la cui riabilitazione sta andando meglio del previso. In settimana abbiamo lavorato serenamente come sempre. Siamo pronti, come per le altre partite, pur sapendo che è una gara particolare per le tifoserie e per la storia che hanno. Per questo rispettiamo l’impegno ma, a livello matematico, è una partita uguale alle altre. L’aspetto mentale conterà. Bisognerà essere molto lucidi e fare in campo quello che prepariamo in settimana". Quello odierno sarà il primo di tre derby stagionali. Mercoledì al Riviera delle Palme andrà il scena la sfida di Coppa Italia. "Ascoli è una piazza che ti dà motivazioni molto forti – prosegue –. È un previlegio lavorare in questo posto. Disputare addirittura tre derby è sempre una grande gioia. Uno stimolo in più che ti fa lavorare ancora più duramente. Questa piazza merita di stare a certi livelli, qui il calore è molto forte". In campo non ci saranno sconti: "Palladini lo conosco, è un grande professionista. Dopo questa partita gli auguro il meglio. La Samb è una squadra che sta facendo bene e che può metterti in difficoltà. Affronta la categoria in modo concreto e ha giocatori di spessore. C’è massimo rispetto per l’avversario. Dovremo fare la nostra partita ed essere molto presenti. Avere al fianco tutta questa gente è molto importante, soprattutto per i ragazzi. Giocare in casa per noi è sempre un grande stimolo, carica i ragazzi ed è un appoggio che li fa performare di più".

mas.mar.