Qui i bianconeri. Agostinone torna in panchina. Ampie rotazioni

Via alle rotazioni su larga scala. Gli avvicendamenti previsti in casa Picchio riguarderanno anche la panchina che vedrà di nuovo impegnato in prima linea il vice Agostinone, chiamato nuovamente a sostituire Tomei a seguito delle due giornate di squalifica rimediate a Pineto nel primo turno di Coppa Italia di serie C. Nel confronto con gli abruzzesi alla fine dei 90’ regolamentari finì 2-2 con le firme bianconere di D’Uffizi e Corazza dagli undici metri. Nella successiva sequenza dei rigori furono decisivi gli interventi compiuti da Vitale.

Stavolta, archiviato nel migliore dei modi l’agguerrito derby con la Samb (1-0 con il centro di Milanese) in campionato, il timoniere dell’Ascoli cercherà di ricorrere ad un ampio turnover di massa per favorire il completo recupero e preservare le condizioni di molti elementi in vista della delicatissima trasferta in programma domenica a Ravenna (avvio alle 17.30). Nelle pochissime sedute a disposizione la squadra ha cercato di recuperare le energie e perfezionare alcune situazioni. Nel qualità di gioco espressa non ci saranno grandi differenze, data la presenza in panchina di interpreti in grado di poter tranquillamente essere considerati titolari alla pari degli altri.

Il primo della lunga serie di avvicendamenti potrebbe esserci tra i pali dove Barosi si prepara all’eventuale esordio stagionale. Al centro della difesa capitan Curado potrà rifiatare dopo le numerose battaglie affrontate finora. Menna, invece, cercherà di sfruttare l’occasione per agire al fianco di Rizzo. Scelta obbligata sulla corsia mancina con Cozzoli unico cursore laterale disponibile dopo gli infortuni di Guiebre, Pagliai e Nicoletti. Coppia mediana inedita quella che vedrebbe agire Corradini e Bando, mentre si ipotizza l’avanzamento di Ndoj sulla trequarti per ricoprire un ruolo già ricoperto in passato. Le corsie laterali d’attacco saranno affidate alle giocate di Palazzino e Oviszach. Il terminale Corazza infine scalpita per tornare nuovamente a gonfiare la rete.

mas.mar.