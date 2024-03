Qui samp. Il nuovo presidente è Matteo Manfredi

In casa Samp si è ufficialmente aperta l’avventura del nuovo presidente Matteo Manfredi. Nel cda tenuto nelle ultime ore il club blucerchiato ha formalizzato ciò che era già stato previsto circa un mesetto fa dopo le dimissioni rassegnate da Lanna. È stato Manfredi la figura di riferimento individuata dagli azionisti per andare a ricoprire le vesti di 20esimo presidente della storia della società ligure. Al suo fianco ci saranno il consigliere Raffaele Fiorella e l’avvocato Maheta Molango, ex calciatore professionista a capo del sindacato inglese dei calciatori professionisti. Gli uomini di Pirlo invece riprenderanno la preparazione stamattina. Il tecnico ex campione del mondo contro il Picchio dovrà fare a meno degli infortunati Ferrari, Murru, Piccini, Ricci, Vieira, Benedetti e Pedrola. Domani si attendono novità sul fronte Borini.