Rabbia Ultras:: "Attacco frontale all’ambiente"

Gli Ultras 1898 nella giornata di ieri hanno voluto esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti della nuova sanzione comminata dal Giudice sportivo dopo la trasferta di Perugia. "È in atto un attacco frontale all’ambiente Ascoli: squadra, tifoseria, città – si legge nella nota –. Il nostro allenatore squalificato per 9 (7 in campionato e 2 in Coppa Italia di C) giornate come se fosse un delinquente. Settori ospiti ridotti al minimo, come a Terni, comunicati all’ultimo secondo. Curva squalificata e sospesa per cori ‘troppo ideologici’. Multati per cori contro avversari inesistenti. Orari assurdi per il derby di coppa". In questo caso proprio nella serata di lunedì era stato reso noto l’orario della sfida che vedrà Ascoli e Samb misurarsi mercoledì 29 ottobre alle ore 15 al Riviera delle Palme dopo che le stesse si affronteranno in campionato al Del Duca domenica 26, sempre con avvio alle 15. Un orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica in accordo con le società. "E ora la vergogna di Livorno: il Gos che si muove con calma da funerale, forse giovedì (oggi ndr), mentre i biglietti scadono venerdì alle 19. Una trasferta non si improvvisa in 24 ore. Non si tengono i mezzi sospesi per poi farli saltare all’ultimo. È questo il rispetto di quelli che vogliono le famiglie allo stadio? È l’ennesima manovra studiata per mettere i bastoni tra le ruote all’Ascoli e alla sua tifoseria, percepiti come nemici. Prefetti e questori che non hanno mai respirato la polvere di uno stadio, mai viaggiato su un pulmino, decidono come, quando e se il popolo bianconero può muoversi senza che nessuno dica una parola. Senza che nessuno risponda del proprio lavoro. È chiaro: il sistema ha messo l’Ascoli nel mirino. Senza il supporto della sua gente, la squadra viene penalizzata e il campionato è falsato. Squadra colpita, tifoseria repressa, città umiliata". Poi l’invito al club di corso Vittorio Emanuele nel rispondere con decisione alla serie di misure adottate. "Alla società, sempre attenta alle esigenze dei suoi tifosi, chiediamo una presa di posizione dura, forte, netta. Difendete la squadra e la sua gente, perché qui stanno provando a cancellare tutto quello che rappresentiamo".

mas.mar.