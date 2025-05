Rappresentativa Under 15 Serie C: Torneo in Sardegna e Iniziativa Benefica

La rappresentativa under 15 di serie C si prepara a tornare in campo per una nuova e importante manifestazione sportiva. A quasi un mese dall’ultima uscita contro i pari età della Roma, la rappresentativa giovanile tornerà in campo in Sardegna per un’importante manifestazione rivolta ai giovani talenti provenienti dai vivai dei club. L’occasione sarà quella offerta dal torneo ‘La Nuova Sardegna’, in programma a Sassari dal 23 al 25 maggio, quando i ragazzi della serie C affronteranno nel girone eliminatorio le selezioni giovanili di Alghero e Latte Dolce. Accederanno al turno successivo le prime due classificate che poi dovranno attendere le qualificate dell’altro gruppo, in cui si sfideranno Torres, Juve Stabia e Formello. Venti i giovani convocati del commissario Tecnico Daniele Arrigoni per quella che si prospetta come una tre giorni di calcio ricca di giovani talenti, gol e giocate. Questi i nomi selezionati. Portieri: Davide Ferrari (Spal), Jacopo (Virtus Entella). Difensori: Paolo Cimmino (Benevento), Paolo Coppola (Sorrento), Giovanni Crimi (Crotone), Valerio Di Toro (Pineto), Giuseppe Morgese (Padova), Mattia Romaldini (Ternana), Concetto Federico Spampinato (Campobasso). Centrocampisti: Mattia Biasiolo (Padova), Nicolò Dissegna (Vicenza), Fabio Ferretti (Benevento), Ciro Martello (Benevento). Attaccanti: Andrea Bidussi (Triestina), Alessandro Birtig (Padova), Maurizio Gava (Triestina), Filippo Rosset (Novara), Federico Sannino (Feralpisalò), Tommaso Tartaglia (Vicenza), Federico Tordini (Gubbio). Calcio e beneficenza. La serie C Now e CharityStars rinnovano il proprio impegno insieme con le gare playoff che vedranno in scena l’iniziativa benefica ‘Play for Charity’, in favore della fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer. Il pallone della prima rete nelle partite del secondo turno nazionale, delle semifinali e della finale verrà autografato dai marcatori del match e, successivamente, messo all’asta sulla piattaforma di CharityStars, partner benefico della serie C Now, a sostegno alla fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer. Non è tutto: oltre ai palloni della serie C, sarano messe all’asta anche le maglie ufficiali delle 8 squadre ancora in gara nei playoff con tanto di autografo. Un gol per la beneficenza, dunque, messo a segno da serie C, CharityStars e fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer, insieme nel segno della solidarietà.

mas.mar.