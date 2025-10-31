Ravenna, Okaka:: "Sarà una partita di grande fascino"

Il Ravenna lancia il guanto di sfida all’Ascoli con il suo uomo del momento. In questa fase del campionato a trascinare i romagnoli è l’esperto attaccante Stefano Okaka che, dopo il gol vittoria messo a segno in campionato contro la Pianese (0-1), si è ripetuto mercoledì con una doppietta anche nel secondo turno di Coppa Italia che ha visto i giallorossi battere il Rimini 3-0 nel derby.

"Con l’Ascoli sarà una partita di grande fascino – commenta –, uno scontro diretto importante e giochiamo in casa dove ci aspetta un bell’ambiente. Siamo una squadra forte, ma dobbiamo ancora abituarci a queste partite. Ce la metteremo tutta per vincere e capire a che livello siamo. Il campionato, però, finirà a maggio. Sono sempre tre punti e dobbiamo ragionare partita dopo partita".

Dopo una prima fase della stagione dove il giocatore non aveva ancora raggiunto una condizione fisica adeguata ora le cose sembrano girare nel modo giusto. Sarà indubbiamente Okaka uno degli osservati speciali dello scontro al vertice con il Picchio. "Ho lavorato tanto per tornare a un livello fisico decente – prosegue il giocatore –, ho fatto tantissimi sacrifici e continuo a farli. Ho preso questo impegno e lo porto avanti con entusiasmo e professionalità perché il Ravenna merita questo. Sono a buon punto per quanto riguarda livello di condizione. Riesco di nuovo a fare le mie giocate, gli allunghi e i dribbling. Ho sudato tantissimo portando la mia testa a un livello estremo, perché dopo due anni fermi è difficile".

"Chi mi è stato vicino – ha detto ancora l’attaccante del Ravenna – sa quanta fatica ho fatto, ma non mi fermo.

C’è ancora strada da fare e devo continuare a lavorare. Non ho mai avuto dubbi dal primo giorno in cui ho parlato con la famiglia Cipriani e con il direttore Mandorlini. Ho creduto subito in questo progetto e nel presidente. Il resto sono conferme. Ora devo migliorare ancora fisicamente e dare il massimo per questa squadra".

La formazione di Marchionni ha trovato certi equilibri nel 3-5-2 che oggi sta consentendo ai romagnoli di esprimere un’idea ben precisa di gioco.

Nel confronto in programma domenica prossima i bianconeri, oltre ad Okaka, dovranno prestare massima attenzione anche a Tenkorang che nella classifica marcatori del girone divide il primo posto insieme a D’Uffizi e Bruzzaniti. Tutti e tre hanno messo a segno 6 reti. Attualmente il Ravenna ha vinto in 9 circostanze, uscendo sconfitto soltanto contro Forlì (1-0) e Arezzo (0-3). Il duello contro il Picchio potrà rivelare se i giallorossi potranno rappresentare una delle reali candidate alla vittoria del campionato.

