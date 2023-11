Recupero per i Nazionali. Ansia Falzerano

Ascoli quasi al completo con i rientri dei nazionali. Oggi dovrebbe essere la giornata che vedrà i due azzurrini Giovane e Milanese tornare in città per iniziare a lavorare sotto le direttive di mister Castori. Gli impegni con le rispettive nazionali under 21 e 20 di fatto non hanno consentito finora ad entrambi di mettersi a disposizione dell’allenatore del Picchio per assimilare la nuova metodologia di preparazione portata dal nuovo staff tecnico. Tutti e due dovrebbero essere inseriti senza troppi dubbi nella lista dei convocati che sarà stilata venerdì alla vigilia del confronto di Reggio Emilia. Quale sarà il ruolo dei due centrocampisti nell’economia della gara invece sarà Castori stesso a capirlo dopo aver visto i due bianconeri all’opera nelle poche sedute che dividono dalla sfida del Mapei Stadium. Proprio Milanese ieri è rimasto in panchina nel match vinto dall’Italia under 20 del ct Bollini contro il Portogallo per 2-1. Una notizia negativa per il ragazzo, ma positiva per l’Ascoli che potrà riavere a disposizione un elemento non eccessivamente sollecitato dal punto di vista fisico dalla partita andata in scena. Il confronto con la selezione lusitana era un appuntamento valevole per l’edizione dell’Elite League 2023-24. In campo le cose si sono messe subito bene per la formazione di Bollini, brava a portarsi avanti alla mezz’ora del primo tempo con il gol di Faticanti. A pochi minuti dal rientro per l’intervallo ecco il pareggio del portoghese Jorge Meireles. Tutto però si è risolto nel corso della ripresa, esattamente a ridosso del 90’, quando Bonfanti (attaccante del Modena) è riuscito a trovare la stoccata vincente dopo il rigore fallito da Hasa. Se da un lato il Picchio riavrà alcuni elementi, dall’altro bisognerà capire se Falzerano riuscirà a farcela. Il 32enne sta cercando di stringere i denti, ma resta in dubbio per la partita contro la Reggiana dopo gli acciacchi accusati nelle sedute precedenti. Quello che Castori si sta preparando a schierare sarà un undici grintoso, votato a sviluppare un determinato gioco in verticale senza troppi fronzoli. Anche in casa Reggiana il tecnico Nesta è alle prese con qualche pensiero legato ad un’infermeria che nei giorni scorsi era divenuta sovraffollata. Tra i granata sono previsti i rientri di Sampirisi, Pajac e Lanini, mentre Romagna, Vergara, Pettinari e Vido resteranno ancora out.