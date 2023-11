Reggiana, il portiere:: "Non è vero che siamo incostanti"

La Reggiana alza la guardia in vista dello scontro salvezza con l’Ascoli. A parlare del match in programma sabato al Mapei Stadium (avvio ore 14) è stato l’esperto portiere Bardi. "Il nostro percorso può sembrare non costante ma se andiamo indietro vediamo che, prima di Cosenza, avevamo perso solo a Terni - commenta il 31enne granata -. Abbiamo fatto bene con il Bari e siamo andati a vincere a Venezia e Piacenza contro la FeralpiSalò e con il Lecco in casa. La partita dell’ultimo turno campionato disputata a Cosenza non ci ha lasciati soddisfatti, quindi vogliamo rifarci con l’Ascoli. Ma dobbiamo ricordarci che ogni partita va disputata come fosse una finale". Dopo il confronto col Picchio gli emiliani sfideranno il Modena. "Abbiamo davanti a noi due derby di fila – sostiene il gialloblù Zaro -, la testa va al Parma e poi penseremo alla Reggiana. Sono partite che si giocano già durante la settimana per la pressione che c’è. L’importante sarà rimanere equilibrati".