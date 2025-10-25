Residenza falsa per i biglietti. Tornano in vendita

Ultimissimi biglietti disponibili. La disperazione e la voglia di essere al Del Duca a tutti i costi ha spinto qualcuno ad inserire, all’atto di acquisto dei biglietti per assistere ad Ascoli-Samb, un comune di residenza non reale rispetto a quanto sancito dal proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Scattati i dovuti controlli sui tagliandi acquistati inserendo un comune di residenza diverso da quello reale, così nella giornata di ieri è avvenuto il contestuale annullamento degli stessi. Stamattina i biglietti rimanenti verranno nuovamente messi in vendita e probabilmente si esauriranno nel giro di una manciata di secondi. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica che si è proceduto all’annullamento dei biglietti che riportavano un comune di residenza non veritiero. Tali tagliandi saranno rimessi in vendita dalle ore 10 di domani (oggi ndr), sabato 25 ottobre, solo sul sito Ticketone".

Domani intanto sarà scontro tra bomber di razza. Il caldissimo derby Ascoli-Samb si reggerà su delicatissimi equilibri che potranno essere rotti soprattutto dagli uomini migliori presenti sia in casacca bianconera che in quella rossoblù. Gli organici costruiti dai due club per perseguire i rispettivi obiettivi sono stati cuciti su misura sulla base delle ambizioni societarie e dello stile di gioco voluto dai tecnici. Finalizzare il tutto però toccherà inevitabilmente agli uomini offensivi. Nel Picchio il sorvegliato speciale sarà indubbiamente il centravanti Gori che, al di là dei 4 gol siglati ad oggi, risulta imprescindibile nel prezioso lavoro fatto in favore dei compagni. Ben 3 anche gli assist offerti in altre circostanze che hanno visto in sequenza D’Uffizi (Pineto), Rizzo Pinna (Bra) e Milanese (Pontedera) gonfiare la rete. Ancor più pericoloso di lui l’attuale capocannoniere del campionato D’Uffizi. L’attaccante dell’Ascoli ha iniziato la sua stagione alla grande mettendo la firma ben 6 volte finora. La Samb invece proverà ad aggrapparsi all’esperienza del suo Eusepi che, dopo aver trascinato i suoi verso la promozione in C, si sta confermando decisivo con già 5 reti all’attivo e 3 assist. Anche lui sarà indubbiamente uno dei possibili protagonisti del derby, ma occhio anche all’imprevedibilità di Konaté che nei precedenti incontri ha creato non pochi disagi a chi è stato chiamato ad arginarlo.

mas.mar.