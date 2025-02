Rimini-Ascoli, precedenti quasi in pari

Rimini e Ascoli si ritroveranno di nuovo una di fronte all’altra a distanza di svariati anni dall’ultima circostanza. Parliamo esattamente di quasi 16 stagioni con entrambe le contendenti che si misurarono nel corso del campionato 2008-09 di serie B. Il bilancio complessivo dei 12 incontri già andati in archivio parla di 4 vittorie per i padroni di casa, 5 pareggi e 3 successi del Picchio.

Nella partita del 30 marzo 2009 fu l’Ascoli di Colomba ad imporsi per 1-0 grazie alla rete decisiva trovata dal cobra Soncin, oggi c.t. della nazionale italiana femminile, qualche minuto dopo il quarto d’ora del primo tempo. L’attaccante dell’Ascoli capitalizzò al meglio una splendida combinazione rapida con Cani: velo di Soncin, sponda di prima del centravanti albanese e implacabile diagonale destro del cobra all’angolino. Alla sua marcatura poi si aggiunse la prodezza del portiere Guarna, abile nel riuscire a neutralizzare un calcio di rigore mal tirato da Pagano a pochi istanti dell’intervallo.

Nella stagione precedente però i bianconeri, appena tornati in cadetteria a seguito delle due annate in serie A, le presero di santa ragione. Alla guida di quella formazione c’era il tecnico abruzzese Iaconi, ma le cose non andarono affatto per il verso giusto. Il confronto del 9 febbraio 2008 sancì il rotondo 3-0 inflitto dal Rimini con il vantaggio di Paraschiv alla mezz’ora della prima frazione di gara e la successiva doppietta dell’incontenibile Vantaggiato nella ripresa.

Nel finale i bianconeri addirittura chiusero anche in dieci uomini per l’espulsione rimediata dall’estremo difensore Taibi. Andando ancora a ritroso è necessario, invece, arrivare all’incredibile annata dei record fatta registrare dal Picchio di Renna. Stavolta nessuno riuscì nemmeno a frenare la cavalcata trionfale di un indomabile Ascoli che espugnò Rimini grazie all’esaltante 4-1. Al poker del 30 marzo ‘78 presero parte alcune delle indimenticabili glorie illustri quali Ambu, Bellotto (autore di una doppietta) e Moro.

Pirotecnico il pareggio con il finale di 3-3 fatto registrare in serie C nel campionato 1971-72. Lo stesso che poi vide gli uomini guidati da Carletto Mazzone centrare la prima storica promozione in B. Al termine della stagione lo storico club di corso Vittorio Emanuele assunse la denominazione di Ascoli Calcio 1898. Nel confronto di sabato le due squadre scenderanno in campo per scrivere un nuovo capitolo.

mas.mar.