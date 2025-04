Rimini trionfa in Coppa Italia Serie C: battuta la Giana Erminio

Il Rimini ha conquistato la Coppa Italia di serie C grazie allo 0-0 della sfida di ritorno disputata martedì sera allo stadio Neri. Nel doppio confronto i biancorossi sono riusciti a prevalere sulla Giana Erminio in virtù dello 0-1 ottenuto in trasferta nel corso del match d’andata.

"Sono arrivato qua a Rimini nell’ottobre 2023 ed eravamo ultimi in classifica – commenta il potiere e capitano Colombi -. Alzare questa coppa è il passo in avanti che tutti ci auguravamo di fare e per il quale abbiamo lavorato sodo per arrivarci. La dedica di questo successo è per me stesso, perché due anni fa ho dovuto fare i conti con il fallimento della Reggina. E quando ti ritrovi a casa il 30 agosto non è facile. La finale di coppa l’abbiamo portata a casa soffrendo. La nostra squadra ha dimostrato di saper soffrire durante l’anno e di portare a casa anche partite sporche. Adesso abbiamo la possibilità di festeggiare con la nostra gente. I playoff ce li giocheremo con la convinzione di essere una squadra capace di lottare su ogni palla".