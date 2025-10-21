Rizzo Pinna acciuffa il Carpi nel finale. L’Ascoli porta a casa un buon punto

ASCOLI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Rosetti (dal 49’ s.t. Verzza), Figoli, Rigo; Cortesi, Casarini (dal 26’ s.t. Sall); Stanzani (dal 39’ s.t. Amayah). Panchina: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Mahrani, Toure, Pitti, Arcopinto, Visani, Pietra. All. Cassani

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (dal 12’ s.t. Rizzo); Milanese (dal 27’ s.t. Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 27’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Oviszach, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Gemelli di Messina

Marcatori: al 35’ s.t. Sall, al 44’ s.t. Rizzo Pinna

Note – 1.702 spettatori (di cui 475 ospiti), incasso non comunicato. Ammoniti Lombardi per il Carpi, Rizzo Pinna per l’Ascoli. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 6-5. In fuorigioco 2-1. Angoli 2-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 7’.

L’Ascoli mantiene l’imbattibilità, ma rischia grosso. Contro il Carpi finisce 1-1 al termine di una gara vivace con qualche sofferenza di troppo. I bianconeri la riacciuffano nei minuti finali grazie a Rizzo Pinna che risponde al momentaneo vantaggio di Sall. Il posticipo del Cabassi offre ai biancorossi la possibilità di migliorare ulteriormente il recente trend che aveva visto gli uomini di Cassani battere Perugia (2-0) e Bra (1-3). Un modo per festeggiare i 116 anni di storia del club. Il Picchio invece ha davanti l’occasione giusta per portare a casa altri tre punti utili per provare a scavalcare in classifica il Ravenna e lanciare la rincorsa alla capolista Arezzo. Il tecnico Tomei è costretto a seguire il match dalla tribuna per l’ultima volta. Nelle scelte iniziali viene confermato in toto l’undici bianconero vincente sceso in campo col Pontedera. Gli emiliani invece rivedono qualcosa in difesa con l’ingresso di Lombardi al posto dello squalificato Rossini. Sulla corsia laterale mancina è il turno di Rigo, mentre il terminale offensivo è Stanzani. Titolare anche l’ex Casarini. Il Carpi parte forte cercando l’effetto sorpresa con un impatto deciso sulla partita. Cortesi impegna subito Vitale. Sugli spalti i quasi cinquecento sostenitori ascolani spadroneggiano. Il Carpi punta tutto su aggressione e intensità di gioco. I bianconeri fanno un po’ di fatica nello sviluppo del solito possesso palla. La prima ghiotta occasione dell’Ascoli capita a Pagliai che spara alto a due passi dalla porta dopo un batti e ribatti in area. Il Carpi risponde con Stanzani che si infrange di nuovo su Vitale. In chiusura di primo tempo Rizzo Pinna raccoglie una palla invitante di Milanese, ma il suo destro non prende lo specchio. Nella ripresa Silipo chiama in causa Sorzi. Il Picchio cresce, ma non trova il guizzo. La zampata la trova invece il subentrato Sall che corregge dentro un tiro di Stanzani. L’Ascoli non ci sta e reagisce con decisione. Il pari porta la firma di Rizzo Pinna. In classifica i bianconeri raggiungono il Ravenna in seconda posizione a quota 24 punti. Ora testa al derby con la Samb.

Massimiliano Mariotti