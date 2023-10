Sabato al Del Duca dirige l’internazionale . Michael Fabbri

Ascoli-Parma, big match dell’undicesima giornata, vedrà la direzione dell’internazionale Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto uomo ufficiale Maria Marotta di Sapri. Al var invece vedremo all’opera Maurizio Mariani di Aprilia con Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia ad assisterlo. Fabbri ha già incrociato la strada del Picchio in quattro occasioni. Il bilancio complessivo dei precedenti parla di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultima circostanza risale all’epilogo dello scorso campionato che vide i bianconeri uscire sconfitti da Reggio Calabria per 1-0 (gol vittoria di Canotto) nello scontro diretto playoff. Nel match del 2 ottobre, 2022 invece, l’Ascoli riuscì a portare via dal Vigorito un punto contro il Benevento (1-1). L’unico acuto bianconero resta la vittoria sul Crotone (2-0) del 6 ottobre 2012 con le firme di Soncin e Loviso.