Sabato arbitra. Ferrieri Caputi: solo un precedente

Reggiana-Ascoli sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Nedda di Ozieri e Antonio Severino di Campobasso. Quarto ufficiale Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. In sala var invece vedremo all’opera Antonio Di Martino della sezione di Teramo con Giacomo Paganessi di Bergamo ad assisterlo. In passato il Picchio ha incontrato Ferrieri Caputi in una sola circostanza. Esattamente nella stagione scorsa quando la 33enne fu chiamata a dirigere il sanguinoso match di Cittadella che alla resa dei conti costò la panchina all’ex tecnico Bucchi. Il match andato in scena al Tombolato sabato 2 febbraio 2023 vide l’Ascoli cadere malamente per 3-0. La gara del possibile riscatto in realtà divenne una clamorosa disfatta con la rete di Crociata e la doppietta realizzata da Antonucci (il primo dei due centri su rigore). Al termine dell’incontro i vertici del club esonerarono Bucchi per affidarsi a Breda.