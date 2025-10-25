Samb, Fattori e quel gol al Picchio: "Non sarà una partita come le altre"

E’ l’ultimo gol della Samb realizzato all’Ascoli in un derby. Era il 5 gennaio 1986 con i bianconeri di Boskov in vantaggio al 14’ st con Barbuti. Sauro Fattori, nove minuti dopo, con una splendida punizione realizzò la rete del pari. "Ho ancora questo record – dice Fattori – e spero che domenica ci sia un altro rossoblù che possa andare a segno. Anche con un valore di punti maggiore rispetto alla mia rete. Insomma un gol più influente e che serva alla Samb per portare a casa qualche punto. E così il mio potrà andare nel cassetto dei ricordi come durata, ben 39 anni". Fattori, ci racconti questa rete.

"Ebbe un grande valore ed oltre ad essere stata di pregevole fattura è anche bella da rivedere. E poi l’ho realizzata sotto la curva nord del Riviera delle Palme, il primo anno del nuovo stadio. E’ rimasto nella memoria di chi era presente che poi lo ha trasmesso ai più giovani. Affrontavamo un Ascoli incredibile, costruito per la Serie A che poi conquistò meritatamente. Ma anche noi in quel periodo stavamo nei quartieri alti della classifica. In quella partita meritavamo di vincere e se avessimo perso sarebbe stata un’ingiustizia. L’Ascoli era stata molto cinica ma noi siamo stati bravi a reagire subito e a pareggiare".

Nella gara di ritorno molte furono le polemiche. Si parlò anche di un ’biscotto’ tra le due società.

"Assolutamente no. Smentisco queste voci. Per noi era un match importante per la salvezza, ma anche l’Ascoli con un punto sarebbe stata matematicamente promossa in Serie A. E poi dopo quel derby, mancavano altre due partite. Noi la domenica successiva battemmo il Palermo in casa e chiudemmo i giochi. Non ci servì neppure vincere col Genoa a Marassi per restare in B. Ascoli e Samb non erano assolutamente d’accordo per il pareggio. Fu una partita aperta con occasioni da entrambe le parti e giocata fino alla fine. All’Ascoli fu addirittura annullato un gol, con Incocciati che quasi allo scadere sfiorò il palo. Senza dimenticare la nostra grande occasione con Bronzini. Tutto questo pareggio accordato non l’ho proprio visto. Lo ha descritto così solo il pubblico ascolano".

Dopo trentanove anni Samb ed Ascoli tornano ad incontrarsi.

"La Samb deve confermare la categoria, mentre l’Ascoli è al secondo posto dietro la corazzata Arezzo. I rossoblù si presentano al Del Duca dopo due sconfitte consecutive, ma non è assolutamente un dramma. E’ un derby aperto ad ogni pronostico. La Samb deve salvarsi e poi preparare la squadra per un futuro che porti alla Serie b. La categoria che città e tifoseria meritano".

Fattori che tipo di partita sarà al Del Duca?

"Si parte da 0-0 e non si sa cosa potrebbe accadere nei novanta minuti. Non è una partita come le altre. La vedrò sicuramente e già vi dico che sarò la Riviera nel match di ritorno".

Benedetto Marinangeli