Sconfitta col Pisa, la Primavera non si abbatte

La sconfitta per 3-1 contro il Pisa allo stadio Pagni di Peccioli non ha demoralizzato la formazione Primavera dell’Ascoli. La gara è stata equilibrata e a fare la differenza è stato Louis Thomas Buffon dell’ex portiere Gigi e dell’attrice Alena Seredova. Ragazzo che proprio nei giorni scorsi ha deciso di fare la trafila nella Nazionale della Repubblica Ceca. Per il Pisa in gol anche Casarosa, mentre per i bianconeri la rete della bandiera è stata realizzata da Colaiacomo (quinto centro per lui).

Nel recupero è stato espulso il capitano bianconero Kevin Gorica che è stato squalificato e non potrà quindi prendere parte alla sfida di domani contro l’Avellino. Dopo la sesta sconfitta stagionale i ragazzi di mister Ledesma sono quindi rimasti a quota 36 punti in classifica in vista della prossima gara interna contro la formazione irpina in programma domani alle ore 11 al Picchio Village per la ventunesima giornata del girone B del campionato Primavera 2. I bianconeri, attualmente quarti in classifica, se la vedranno contro la squadra di mister Pianese reduce dal successo interno per 4-2 contro la Salernitana. I biancoverdi occupano la tredicesima posizione in graduatoria con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pari e 10 sconfitte, con 31 gol fatti e 45 incassati (peggior difesa del torneo).

Arbitrerà l’incontro Panici di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Di Carlo di Pescara ed Esposito di Pescara. L’Under 17 di Mister Federico Medori dopo aver pareggiato 1-1 contro la Casertana al Picchio Village con rete ospite di Cacace e risposta nella ripresa dei bianconeri grazie al neoentrato Cifardini, sono saliti a quota 34 punti e questa settimana osserveranno il loro turno di riposo. Il tecnico assieme al vice Ludovico Capriotti e al preparatore dei portieri Paolo Cappelli, ne approfitterà per perfezionare alcuni schemi e lavorare sulla parte atletica in attesa dello sprint finale. Under 17 che torneranno poi in campo sabato prossimo a Benevento. Turno di riposo anche per la formazione Under 16 di Mister Francesco Monaco e per l’Under 15 di Cusimano. La prima squadra femminile di mister Giacomo Renga, salita a quota 31 punti dopo la vittoria per 7-0 nel recupero contro il Sibillini United, affronterà infine il Fortuna Fano domani alle ore 17:30 al Picchio Village nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza.

Valerio Rosa