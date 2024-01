Serie B protagonista nell’album Panini:: "Rinnovamento"

La serie B protagonista della nuova collezione Panini ‘Calciatori 2023-24’ con una pagina dell’album dedicata a ogni squadra della cadetteria. Nella raccolta è prevista una figurina dedicata al logo della società, un’altra alla squadra schierata e la tripla con altrettanti giocatori. In totale saranno sette le figurine per ognuno dei 20 club, tra cui l’Ascoli. A ciò si aggiungeranno le immagini dell’allenatore, delle maglie ufficiali e la cronistoria del club dal 2000 ad oggi. Tante le sorprese all’interno dell’album che, da oltre sessant’anni, affascina milioni di italiani e che continua a confermarsi come sinonimo della storia dei calciatori e del calcio italiano. "Calciatori continua il suo percorso di rinnovamento – ha dichiarato Alex Bertani, direttore del Mercato Italia Panini –. La collezione di quest’anno si contraddistingue per elementi di grande modernità, come la nuova proposta grafica per le figurine dei giocatori e il contenuto delle bustine. Sarà possibile divertirsi nel collezionare i protagonisti della serie A Tim e della serie BKT accedendo a contributi audio esclusivi".