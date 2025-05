Serie C: 5 milioni di tifosi e focus sui giovani con la Riforma Zola

La serie C è la lega dei giovani che conta 5 milioni di tifosi. È questo il quadro che emerge dall’analisi della fanbase e della fruibilità curata da Nielsen e presentata nel corso dell’evento serie C business value, ospitato dalla regione Lombardia e tenutosi ieri nella suggestiva cornice del Belvedere Berlusconi.

Un’immagine mutata per la serie C che ha innovato la propria brand identity e il proprio posizionamento, puntando sui giovani con la ‘Riforma Zola’ e mirando alla sostenibilità economica con il salary cap introdotto.

Alla giornata hanno preso parte Gabriele Gravina, (presidente Figc), Guido Guidesi (assessore allo sviluppo economico regione Lombardia), e Federica Picchi (sottosegretario a Sport e Giovani in regione Lombardia). Sono poi intervenuti: il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il dirigente della Juve Giorgio Chiellini, che hanno raccontato la loro esperienza nella C, il commercial director Nielsen Sports Gianluca Mazzardi, Matteo Marani e Gianfranco Zola, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario serie C.