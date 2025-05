Serie C: Ascoli nel Girone B con Sampdoria e Livorno, atteso il derby con la Samb

Inizia già a prendere forma quello che potrebbe essere il prossimo girone b di serie C che dovrebbe vedere di nuovo all’opera l’Ascoli nel corso della prossima stagione sportiva. La composizione del torneo e la conferma delle venti pretendenti chiamate a giocarsi la vittoria del campionato, i playoff o la salvezza, sarà resa ufficiale solo a seguito del completamente di tutte le questione burocratiche previste a breve che saranno poi seguite dall’accertamento operato, come di consueto, dalla Consob. Solo successivamente poi si potrà avere il semaforo verde necessario per prendere parte alla competizione.

Il raggruppamento che vedrebbe inserito il Picchio si prepara ad ospitare avversarie e soprattutto sfide decisamente prestigiose. L’ultima nobile decaduta in ordine cronologico potrebbe essere la Sampdoria. I blucerchiati sono appena retrocessi dalla serie B per la prima volta nella propria storia e questo li costringerà a cimentarsi con un’annata inedita che sicuramente nessuno aveva mai potuto vedere al Ferraris. La Samp nel prossimo scacchiere che andrà a prendere forma sarebbe una potenziale candidata da inserire proprio nel girone b, dove andrebbe a prendere il posto vacante lasciato dall’Entella. Questi ultimi stanno ancora festeggiando la più che meritata promozione in cadetteria e probabilmente al fine di mantenere una certa omogeneità rispetto alle partecipanti dello scorso campionato, si va rafforzando l’idea che tra le avversarie dell’Ascoli ci sarebbe anche la Samp.

Una sfida particolarmente significativa per storia e blasone quella che potrebbe andare in scena tra bianconeri e blucerchiati. Entrambe si sono sempre misurate in altre categorie, varie le sfide andate in archivio in serie A e in B, ma mai in C. Come già ampiamente sottolineato poi quella legata alla stagione 2025-26 sarà l’annata che vedrà il ritorno dello storico derby Ascoli-Samb a distanza di 39 anni dall’ultima occasione. I tifosi di entrambe le piazze sono già in fibrillazione e sicuramente i tantissimi anni trascorsi non faranno che accrescere l’attesa tra due tifoserie e due realtà storiche distanti meno di una trentina di chilometri.

Infine l’Ascoli potrebbe tornare ad incrociare anche la strada del Livorno, anch’esso credo di promozione dalla D. Una squadra che i bianconeri non avevamo più avuto modo di ritrovare dinanzi. Anche qui quello che andrebbe in scena sarebbe un match particolarmente sentito dai tifosi di ambo le parti per la nota rivalità da sempre esistita.

mas.mar.