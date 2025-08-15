Serie D, Atletico Ascoli: anche contro il Trodica arriva una vittoria

ATLETICO ASCOLI6TRODICA0

ATLETICO ASCOLI (primo tempo, 3-5-2): Di Giorgio; Camilloni (K), De Santis, Feltrin; Bucco, Forgione, Coppola, Sbrissa, Antoniazzi; Belloni, Maio. Allenatore: Seccardini; (secondo tempo, 3-5-2): Galbiati; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Carbone, Muro, Vechiarello, Sbrissa (25’st Moscarini), Sardo; Didio, Minicucci. Allenatore: Seccardini

TRODICA: Febbo, Gabrielli, Ascani, Panichelli, Ciaramitaro, Cichella, Salvucci, Becker, Antolini, Costa Ferreira, Spagna. A disp.: Renzi, Cappelletti, Elladi, Violini, Leo, Cirilli, Paolucci, Bonvin, Merzoug. Allenatore: Buratti

Arbitro: Simoni di Ascoli

Reti: 12’pt e 42’pt Antoniazzi, 37’pt Maio, 6’st Sbrissa, 24’st rig. Didio, 33’st Muro

Note: al 33’pt Di Giorgio para un calcio di rigore a Becker

Dopo le vittorie contro le due squadre di Serie C, Pineto e Vis Pesaro, l’Atletico Ascoli ha superato anche il Trodica, formazione neopromossa in Eccellenza. Un risultato di 6-0 che conferma il buono stato di forma della squadra del Patron Graziano Giordani. Mister Simone Seccardini nel primo tempo ha fatto scendere in campo diversi volti nuovi tra cui il difensore Simone De Santis, i centrocampisti Bucco, Forgione, Coppola e Sbrissa e l’attaccante argentino Nicolas Belloni in coppia con Francesco Maio. Primo tempo che si è chiuso sul 3-0 grazie alla doppietta di Antoniazzi e alla rete proprio del bomber ‘Checco’ Maio. Nella ripresa c’è stato spazio per la vecchia guardia con il capitano D’Alessandro a guidare la difesa con Nonni e Mazzarani, l’argentino Alejo Vechiarello in regia, e la coppia Di Dio-Minicucci in attacco. Alla mezzora è entrato anche il giovane esterno ascolano Mattia Moscarini classe 2007, frutto del vivaio bianconero. In rete sono andati Sbrissa, Di Dio su rigore e il ventiquattrenne Alessandro Muro.

Valerio Rosa