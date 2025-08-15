Serie D, Atletico Ascoli: anche contro il Trodica arriva una vittoria
ATLETICO ASCOLI 6 TRODICA 0 ATLETICO ASCOLI (primo tempo, 3-5-2): Di Giorgio; Camilloni (K), De Santis, Feltrin; Bucco, Forgione, Coppola, Sbrissa, Antoniazzi; Belloni, Maio....
ATLETICO ASCOLI6TRODICA0
ATLETICO ASCOLI (primo tempo, 3-5-2): Di Giorgio; Camilloni (K), De Santis, Feltrin; Bucco, Forgione, Coppola, Sbrissa, Antoniazzi; Belloni, Maio. Allenatore: Seccardini; (secondo tempo, 3-5-2): Galbiati; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Carbone, Muro, Vechiarello, Sbrissa (25’st Moscarini), Sardo; Didio, Minicucci. Allenatore: Seccardini
TRODICA: Febbo, Gabrielli, Ascani, Panichelli, Ciaramitaro, Cichella, Salvucci, Becker, Antolini, Costa Ferreira, Spagna. A disp.: Renzi, Cappelletti, Elladi, Violini, Leo, Cirilli, Paolucci, Bonvin, Merzoug. Allenatore: Buratti
Arbitro: Simoni di Ascoli
Reti: 12’pt e 42’pt Antoniazzi, 37’pt Maio, 6’st Sbrissa, 24’st rig. Didio, 33’st Muro
Note: al 33’pt Di Giorgio para un calcio di rigore a Becker
Dopo le vittorie contro le due squadre di Serie C, Pineto e Vis Pesaro, l’Atletico Ascoli ha superato anche il Trodica, formazione neopromossa in Eccellenza. Un risultato di 6-0 che conferma il buono stato di forma della squadra del Patron Graziano Giordani. Mister Simone Seccardini nel primo tempo ha fatto scendere in campo diversi volti nuovi tra cui il difensore Simone De Santis, i centrocampisti Bucco, Forgione, Coppola e Sbrissa e l’attaccante argentino Nicolas Belloni in coppia con Francesco Maio. Primo tempo che si è chiuso sul 3-0 grazie alla doppietta di Antoniazzi e alla rete proprio del bomber ‘Checco’ Maio. Nella ripresa c’è stato spazio per la vecchia guardia con il capitano D’Alessandro a guidare la difesa con Nonni e Mazzarani, l’argentino Alejo Vechiarello in regia, e la coppia Di Dio-Minicucci in attacco. Alla mezzora è entrato anche il giovane esterno ascolano Mattia Moscarini classe 2007, frutto del vivaio bianconero. In rete sono andati Sbrissa, Di Dio su rigore e il ventiquattrenne Alessandro Muro.
Valerio Rosa
