Serie D. Atletico e Coppa Italia: arriva la Maceratese

Sarà la Maceratese l’avversario dell’Atletico Ascoli nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, in programma domenica alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’. La neopromossa ‘Rata’ è infatti andata a vincere per 4-1 la sfida contro la Recanatese nel turno preliminare e si è così regalata questa sfida affascinante contro i bianconeri di Mister Seccardini. Proprio l’Atletico ieri ha concluso il suo ritiro all’Hotel Brunforte di Sarnano e da questo pomeriggio tornerà al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco per iniziare a preparare la sfida di Coppa. La conclusione della preparazione atletica ha visto la compagine del Patron Graziano Giordani affrontare la Sangiustese nell’ultimo allenamento congiunto di questa lunga estate. Dopo le vittorie contro squadre di Serie C, 2-1 sul Pineto e 1-0 sulla Vis Pesaro, e il successo per 6-0 sul Trodica neopromosso in Eccellenza, ha chiuso con un altro successo stavolta per 3-0 contro l’altra formazione che disputerà il campionato di Eccellenza. In rete sono andati Alejo Marco Vechiarello e Francesco Maio su rigore, mentre il terzo gol lo ha realizzato il centrocampista Cosimo Forgione dopo una bella verticalizzazione. Una bella prova insomma quella dei bianconeri sul campo ‘A. Di Ridolfi’ di Venarotta con una amichevole giocata su ritmi elevati con grande determinazione. Mister Simone Seccardini ha dato spazio a tutti i ragazzi che aveva portato in ritiro, riscontrando buone sensazioni da parte anche dei giovani 2007 del vivaio dell’Atletico. Insomma, al momento il tecnico ascolano ha due giocatori utili in ogni reparto e adesso toccherà a lui fare le scelte su chi mandare in campo ogni domenica perché dal 7 settembre, con la sfida in casa contro L’Aquila, inizierà il terzo campionato consecutivo dell’Atletico Ascoli in Serie D.

Valerio Rosa