Serie D, Atletico e un inizio di stagione con soli due punti

È saltata la prima panchina nel Girone F di Serie D. È stato il neopromosso Giulianova Calcio 1924 a comunicare l’esonero dell’allenatore Roberto Cappellacci e del direttore sportivo Marco Triboletti. Contestualmente, il club ha ufficializzato la nomina di Paolo D’Ercole, già direttore tecnico-organizzativo, nel ruolo di direttore sportivo. Giulianova attualmente undicesimo in classifica con cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Insomma, un inizio di stagione neanche troppo deludente rispetto a quello decisamente deficitario dell’Atletico Ascoli che ha raccolto solo due punti, ha peggior difesa del campionato con 10 gol subiti e non ha ancora assaporato il gusto della vittoria. La società però non ha alcuna intenzione di privarsi del tecnico Simine Seccardini con sui si è legata con un contratto triennale e lo ha ribadito con forza in sala stampa tramite il DS Mario Marzetti, subito dopo la sconfitta contro la capolista Ostiamare e, a quanto pare, non erano parole di circostanza. Ieri la squadra si è ritrovata sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco per iniziare la preparazione in vista della prima delle due trasferte consecutive contro squadre decisamente più abbordabili di quelle affrontate finora. Domenica sfida a San Marino contro la terz’ultima in classifica che si è sbloccata nel turino precedente andando a vincere 2-0 sul campo della Recanatese, e poi domenica prossima nuovo derby contro il fanalino di coda Castelfidardo ancora fermo a zero punti. Due trasferte che non si potranno fallire e dove l’Atletico Ascoli è chiamato a fare bottino pieno per iniziare la risalita verso le zone alte della classifica decisamente più adeguate alla caratura della compagine del Patron Graziano Giordani.

Valerio Rosa