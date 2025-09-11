Serie D, Atletico:. Mattia Sardi uomo della settimana

E’ Mattia Sardo, l’uomo della settimana in casa Atletico Ascoli. L’autore della doppietta che ha regalato il pareggio in rimonta contro L’Aquila è salito alla ribalta delle cronache confermando tutte le sue qualità. Esterno d’attacco classe 2005, cresciuto nelle giovanili dell’Ostiamare, nella scorsa stagione ha giocato con la Fermana (32 presenza con 5 reti e 4 assist). Sardo, avete affrontato una delle squadre più attrezzate del Girone F: che impressione ha avuto? "Sicuramente abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento una squadra forte, una squadra ‘rognosa’, anche fisicamente. Siamo stati un po’ accorti nei primi minuti e non era facile reagire dopo il gol subito. Siamo stati bravi a recuperare anche dopo il secondo gol e alla fine abbiamo avuto anche un paio di occasioni nitide per poterla vincere. C’era un po’ di rammarico alla fine, ma sicuramente siamo contenti per la prestazione. Adesso andremo a giocare a Notaresco, altra squadra molto forte che ha vinto all’esordio a Recanati dimostrando tutte le sue qualità". Contento per la prestazione della squadra ma anche per quella sua personale con la doppietta realizzata? "E’ vero sono stati due gol molto belli. Sul primo ho fintato il tiro, ho lasciato cadere l’avversario e poi ho messo il pallone sotto la traversa. Il secondo è stato un bel tiro a giro sul secondo palo. Sono contento, anche se prima viene la prestazione della squadra". Si è ambientato subito bene? "Mi sto trovando davvero bene con Mister Seccardini e con i compagni, mi stanno dando molti consigli. Il quinto di centrocampo è un ruolo che ho fatto poco e mi stanno insegnando i movimenti anche in fase difensiva" Ha già accennato al match di domenica a Notaresco: come vi state preparando alla prima trasferta della stagione? "Sarà un’altra gara tosta, contro un avversario che ha tanta qualità e lo si è visto già contro la Recanatese. Con il mister e lo staff la prepareremo con l’ attenzione ai particolari, anche se sappiamo sarà una trasferta complicata".

Valerio Rosa