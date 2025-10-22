Serie D, Atletico pronto a incontrare l’Ancona in Coppa

Turno di Coppa Italia questo pomeriggio per l’Atletico Ascoli. Allo stadio ‘Del Conero’ alle ore 15, i bianconeri affronteranno l’Ancona nel match valido per i Sedicesimi di Finale. Ad illustrare l’umore della squadra dopo le tre vittorie consecutive in campionato è stato Lorenzo Luzi, collaboratore tecnico di Mister Simone Seccardini.

Che importanza ha per voi questa Coppa?

"È una partita importante, soprattutto per dare continuità di prestazioni e risultati. La stiamo preparando al meglio, anche per dare spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio in campionato. Affronteremo l’Ancona con grande concentrazione e voglia di far bene. I biancorossi sono reduci da un ottimo periodo di forma e si stanno confermando come una delle squadre più attrezzate del girone. Una squadra forte e candidata alla vittoria del campionato. L’obiettivo è mettere in campo una prestazione coraggiosa, per metterli in difficoltà".

Dopo la Coppa, vi attende la trasferta di Chieti: altra gara difficile?

"Sì, domenica sarà un altro match importante. Il Chieti è una squadra forte, costruita per fare un campionato di vertice, e vorrà sicuramente dominare la partita. Noi però li abbiamo studiati e sappiamo come affrontarli. Negli ultimi anni lo stadio Angelini ci ha portato fortuna, speriamo di vivere un’altra bella giornata".

Il Girone F si sta confermando ancora una volta molto equilibrato e competitivo?

"Esatto. È un campionato tosto, ogni partita nasconde delle insidie e non ci sono gare scontate. Sappiamo che Teramo, Ancona e L’Aquila sono formazioni attrezzate, ma noi crediamo nel nostro valore e nel gruppo".

Guardando la classifica, pensa che il distacco dalle prime sia già definito o c’è ancora margine per recuperare?

"No, è ancora presto per parlare di distacchi incolmabili. Dobbiamo pensare partita dopo partita, dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane e non guardare troppo la classifica".

Valerio Rosa