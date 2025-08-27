Serie D, Atletico: si chiude la fase della preparazione estiva

Con la conclusione del ritiro all’Hotel Ristorante La Marchigiana di Sarnano, si è chiusa la fase della preparazione estiva dell’Atletico Ascoli. La società ha voluto ringraziare il Comune di Sarnano per la disponibilità e l’accoglienza mostrate nei giorni del ritiro oltre all’uso della struttura sportiva del campo ‘Maurelli’ e c’è stato poi il ringraziamento al ’Gruppo Compagnucci’ gestore delle strutture ricettive di Sarnano per la cortesia e la cordialità mostrate. Il capitano Matteo D’Alessandro per l’occasione ha donato un gagliardetto bianconero e ha ricevuto in cambio un quadro dall’assessore al turismo e allo sport del Comune di Sarnano, Giorgio Eleuteri (foto).

Da ieri l’Atletico Ascoli è tornato ad allenarsi al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco dove ha già svolto quasi un mese di sedute atletiche con il caldo afoso da metà luglio a Ferragosto. Doppie sedute in vista del primo appuntamento stagionale in programma domenica allo stadio Cino e Lillo Del Duca contro la Maceratese che ha superato il turno preliminare battendo la Recanatese per 4-1. Il match si disputerà alle ore 15 e i biglietti saranno messi in vendita da questo pomeriggio sul circuito Vivaticket.

Dopo i quattro allenamenti congiunti, tutti vinti, due contro squadre di Serie C, 2-1 al Pineto e 1-0 alla Vis Pesaro, e due contro squadre di Eccellenza, 6-0 al Trodica e 3-0 alla Sangiustese, l’Atletico Ascoli inizierà a misurarsi contro un avversario della sua stessa categoria, quella Maceratese neopromossa in Serie D e che vive ancora sulle ali dell’entusiasmo per il campionato vinto. Un test sicuramente probante per le ambizioni della compagine del Patron Graziano Giordani anche se si tratta di una sfida di Coppa Italia ed è sempre calcio d’agosto. Poi da domenica 7 settembre si comincerà a fare sul serio con la prima sfida di campionato, sempre allo stadio Del Duca, contro L’Aquila.

Valerio Rosa