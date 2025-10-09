Serie D, l’Atletico sbanca Foligno e passa in Coppa

ATLETICO ASCOLI 2

(4-3-3): Mazzoni; Cichy (26’ st Qendro), Ceccuzzi, Bocci, Bevilacqua (11’ st Falasca); Marchetti (21’ st Khribech), Bosi, Da Pra (4’ st Pellegrini); Caccavale (11’ st Settimi), Tomassini, Sylla. A disp.: Di Loreto, Niclas, G. Urbani, L. Urbani. All.: Alessandro Manni.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati; Camilloni, Mazzarani, Feltrin; Antoniazzi (5’ st Sardo); Carbone (35’st Nonni), Muro, Minicucci (26’ st Oddi), Coppola (5’ st Vechiarello); Didio, Belloni. A disp.: Di Giorgio, Spinucci, Moscarini, Bucco, Tatoscevitz. All.: Simone Seccardini.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia

Reti: 17’ st Vechiarello, 28’ st Belloni

NOTE: spettatori 200 circa. ammoniti: Qendro (F), Fiaschini (F), Tomassini (F), Belloni (A), Feltrin (A). Angoli: 5-3. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

L’Atletico Ascoli sbanca lo stadio ‘Blasone’ di Foligno e si regala il passaggio del turno nella Coppa Italia di Serie D. Lo 0-2 finale premia i ragazzi di mister Simone Seccardini scesi in campo più determinati al cospetto di un avversario che ha fatto ampio turn-over. Partita giocata a ritmi bassi nella prima frazione terminata sullo 0-0 con pochissime emozioni. Nella ripresa l’Atletico Ascoli ha alzato la qualità del palleggio e ha trovato il gol al 17’ direttamente su un angolo calciato alla perfezione dall’argentino Alejo Marco Vechiarello. Il raddoppio dopo dieci minuti con protagonista l’altro argentino della compagine bianconera Nicolas Belloni con una conclusione in diagonale che ha beffato il portiere del Foligno, Mazzoni. In mezzo una conclusione di Caccavale alta e un tiro fuori di Settimi su assist di testa dell’ex attaccante della Samb, Tomassini. Vince l’Atletico Ascoli ed è il secondo successo consecutivo in tre giorni, in attesa di affrontare domenica la trasferta a Castelfidardo.

Valerio Rosa