Serie D, l’Atletico si prepara in campo per l’UniPomezia

Proseguono gli allenamenti in casa Atletico Ascoli sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, in vista della sfida di domenica allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio alle ore 14.30, contro l’UniPomezia. Un match che arriva dopo le quattro vittorie consecutive in campionato inframezzate dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Ancona. Un cammino che ha fatto risalire i classifica i bianconeri fino al sesto posto ad un passo dall’ultima posizione utile per disputare i playoff.

A Chieti si è visto un Atletico forte e concentrato che si è imposto per 3-0 grazia alle reti dei due ex Lorenzo Didio e Cosimo Forgione, oltre a quella di Alessandro Muro. Proprio Lorenzo Didio ha commentato il momento positivo dei bianconeri: "Il potenziale della squadra sta venendo fuori – ha ammesso – ora sappiamo di essere forti e continuiamo a pensare partita dopo partita per poter vedere dove poter arrivare in questo campionato. Andare a Chieti e vincere come abbiamo fatto, non è altro che il frutto di un’organizzazione perfetta e di un piano gara rispettato alla grande. Sappiamo perfettamente qual è il potenziale di questa squadra. I risultati ad inizio anno non sono arrivati, ma è stato un periodo che abbiamo superato e, adesso, partita dopo partita, tutto il nostro potenziale verrà fuori perché ancora non è stato espresso del tutto. Abbiamo un mister preparato, bravo e giovane, ha idee ed è capace di instaurare con tutti noi un rapporto umano. Per costruire una squadra vincente ci vuole del tempo, ci vogliono dei valori morali che non tutti hanno. Domenica contro l’UniPomezia - ha concluso Didio - non sarà una partita facile. Come al solito la prepareremo in modo accurato e scenderemo in campo comunque con la ferocia, la determinazione e la grinta necessaria per ottenere il massimo risultato". Il tutto con la speranza di rosicchiare qualche punto alle squadre che sono davanti visto che in programma c’è anche il big-match tra Ostiamare e Teramo.

Valerio Rosa