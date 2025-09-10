Serie D, l’Atletico torna ad allenarsi dopo il pareggio

Sono ripresi ieri al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco gli allenamenti dell’Atletico Ascoli dopo il pareggio ottenuto contro L’Aquila nella prima giornata di campionato. Tre su tre, nelle gare di inizio stagione dei bianconeri in Serie D. Nell’anno dell’esordio in Quarta Serie con Mister Sergio Pirozzi in panchina, l’Atletico debuttò pareggiando 0-0 contro il Chieti considerata la squadra favorita per la vittoria finale, ma alla fine fu il Campobasso a vincere il campionato. Lo scorso anno alla prima giornata la compagine del Patron Graziano Giordani sfidò la Sambenedettese e il match finì anche qui con un nulla di fatto: 0-0. Quest’anno i ragazzi di Mister Simone Seccardini hanno recuperato per due volte lo svantaggio contro L’Aquila, anche questa grande favorita del torneo, ma è finita comunque in parità: 2-2.

Due le note liete in casa Atletico dopo questa prima gara della stagione. La conferma di avere nell’argentino Alejo Marco Vechiarello, quel metronomo di centrocampo che detta passaggi di qualità e regala assist preziosi ai compagni, e la scoperta di Mattia Sardo attaccante esterno classe 2005, autore della prima doppietta in bianconero. Mattia aveva già esordito nel campionato di Serie D con l’Ostiamare, società in cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, nella stagione 2022/23 (1 presenza), trovando però più spazio l’anno successivo (28 presenze e 3 reti). Nella scorsa stagione ha giocato con la Fermana (32 presenza con 5 reti e 4 assist) e di certo si sta facendo notare anche dai Club di Serie C. "Sardo non è una scoperta – ha ammesso a fine gara mister Seccardini – Lo avevo affrontato in Under 15 e Under 17. Lo scorso anno giocava a piede invertito a Fermo, sta da nove mesi nel calcio dei grandi e temo solo che a gennaio qualche squadra di categoria superiore possa portarcelo via, perché è davvero bravo".

Valerio Rosa