Serie D. Seccardini:: "Giochiamo con maturità»

Si torna allo stadio Del Duca questo pomeriggio alle 14.30 per proseguire la striscia positiva di quattro vittorie di fila. Una risposta importante dopo le tre sconfitte consecutive che avevano minato la serenita dell’ambiente bianconero. Il successo per 3-0 conquistato a Chieti la settimana scorsa ha confermato i progressi anche in fase realizzativa. Ora serve dare continuità per proseguire la risalita in classifica. Alla vigilia della sfida contro l’UniPomezia, staccato di due lunghezze dall’Atletico Ascoli, così, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento positivo vissuto dalla squadra dopo la vittoria di Chieti. Il tecnico bianconero ha sottolineato la crescita del gruppo, l’importanza del lavoro quotidiano e la voglia di dare continuità ai risultati, con quasi tutti gli effettivi di nuovo a disposizione.

Mister, la vittoria di Chieti ha mostrato ancora di più la crescita di questa squadra. Dove potete migliorare ancora?

"È un momento positivo e speriamo possa durare a lungo. I risultati delle ultime settimane stanno premiando i sacrifici e i valori che questa squadra esprime ogni giorno sul campo. Dobbiamo però continuare a lavorare con umiltà e determinazione, perché c’è sempre margine di miglioramento, sia a livello individuale che collettivo, per crescere ancora e dare continuità ai risultati. L’UniPomezia è una squadra solida e con individualità di spessore".

Cosa servirà per portare a casa un risultato positivo?

"Ogni squadra di questo girone è attrezzata e organizzata per competere in ogni singola gara, e l’UniPomezia non fa eccezione. Per ottenere un risultato positivo serviranno la stessa maturità, attenzione e capacità di gestione dei momenti che abbiamo mostrato in questo periodo. Solo mantenendo questa mentalità possiamo continuare a consolidare il nostro percorso".

In settimana si sono allenati in gruppo sia Leonardo Nonni che Manuel Camilloni. Recuperate quindi quasi tutti gli effettivi ad eccezione di Simone De Santis. Ci saranno novità in formazione?

"Siamo molto contenti per i recuperi: lo staff medico ha lavorato con grande competenza e professionalità. Avere quasi tutto l’organico a disposizione è importante perché ci consente di avere dubbi ‘positivi’ nelle scelte e di mantenere alta la competitività interna. A Chieti ad esempio i cambi sono stati decisivi, segno che tutti i ragazzi sono coinvolti e pronti a dare il proprio contributo".

