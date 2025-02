Serpini mastica amaro:: "Abbiamo fatto tanti errori difensivi"

A distanza di qualche mese l’Ascoli è tornato a respirare aria di playoff. Sempre in attesa di vedere la risposta delle avversarie oggi impegnati sugli altri campi. La vittoria sul Carpi ha permesso di scavalcare in classifica proprio la formazione bianconera che, alla vigilia della gara andata in scena al Del Duca e terminata per 2-1 in favore dei bianconeri, precedevano la formazione di Cudini di due punti. Al termine della sfida a masticare amaro è stato il tecnico degli emiliani Serpini che di certo non si aspettava una prova del genere da parte dei suoi. "Abbiamo fatto tanti errori difensivi – ha sostenuto –, ogni volta che l’Ascoli offendeva siamo andati in difficoltà rischiando tanto. Avevamo magari avuto la palla a metà campo senza trovare grandi situazioni, ma con tutti i reparti c’è stata un brutta fase di difensiva. Nella ripresa è arrivata una reazione, ma non è bastata. Quello che è accaduto non fa parte della nostra squadra. Archiviamo subito la serata storta".