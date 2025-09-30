Settore giovanile, ecco i risultati del weekend

1

PALERMO

0

: Rosa, Candido, Di Salvatore, Rama, Zagari, Mbaye, D’Agostino, Vischia (dal 24’ s.t. Russo), Tassotti (dal 35’ s.t. Casillo), De Witt, Finotti (dal 24’ s.t. Picca). Panchina: Dente, Di Teodoro, Rossetti, Angelino, Pagnotta, Vallorani, Tocchi, Bruni, Balducci. All. Corsi

PALERMO: Balaguss, Occhione (dal 45’ s.t. De Caro), Avena (dal 40’ s.t. Rinella), Tarantino (dal 21’ s.t. Di Gregorio), Nicolosi, Hulidov, Grippa, Terranova, De Oliveira, Brutto (dal 21’ s.t. Di Mitri), Squillacioti. Panchina: Mastellone, Brancato, Ribaudo, Federico, Zizzo. All. Del Grosso

Arbitro: Cavacini di Lanciano Macatori: al 34 ‘ p.t. Finotti

NOTE – Ammoniti Zagari per l’Ascoli, Balaguss, Tarantino, Nicolosi per il Palermo. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.; angoli 5–1

La Primavera dell’Ascoli si rialza dal ko incassato con lo Spezia, battendo il Palermo in casa per 1-0. Nel match disputato sabato al Picchio Village la formazione bianconera guidata dal tecnico Corsi ha saputo conquistare la vittoria grazie ad una prestazione intelligente. Decisiva la marcatura messa a segno da Finotti nel corso del primo tempo. Nella parte restante del match i ragazzi di Corsi hanno poi gestito bene il vantaggio senza rischiare più di tanto. Alla fine così sono arrivati tre punti importanti per salire a quota 6 in classifica.

Turno favorevole anche per gli under 17 di Ionni che in casa contro la Casertana hanno risolto positivamente la pratica con un secco 2-0. Il confronto con i campani ha offerto una prima parte della contesa molto vivace. Bravi i bianconeri a passare subito avanti, dopo appena una decina di minuti, con la rete realizzata da Di Mattia. Successivamente in chiusura di tempo a raddoppiare ci ha pensato Boni. Nella seconda frazione i rossoblù hanno provato a riaprire i conti, ma ottenendo scarsi risultati.

Pareggio a reti bianche, invece, per gli under 15 di Capriotti, chiamati sempre a sfidare i pari età della Casertana. Qui non si è andati oltre lo 0-0. Stesso risultato per la prima squadra femminile allenata da Renga che, allo stadio Carotti di Jesi, ha impattato con la Lf Jesina Aurora nel match della Coppa Italia di serie C. Le bianconere purtroppo non sono riuscite a passare agli ottavi avendo chiuso la mini classifica con un solo punto. A produrre l’eliminazione è stato infatti il ko rimediato contro il Chieti nella prima gara. Ora testa rivolta alla prima di campionato che domenica prossima le vedrà impegnate in trasferta contro il Gatteo Mare.

mas.mar.