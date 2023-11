Settore giovanile, ecco il programma degli incontri

Altro caldissimo fine settimana per il settore giovanile dell’Ascoli. La Primavera di Ledesma, reduce da tre vittorie consecutive, sabato alle ore 11 sarà impegnata in trasferta sul campo sportivo ‘Torino 49’ di Putignano per affrontare il Monopoli fanalino di coda. L’under 17 di Ortega invece proverà a dimenticare il pesantissimo ko per 6-2 incassato col Bari. Stavolta i bianconeri dovranno vedersela col Palermo (domenica alle 14) al ‘Pasqualino Stadium’. Anche under 16 e 15, rispettivamente guidati da Monaco e Cusimano, dovranno dimenticare le sconfitte dell’ultimo turno affrontando i pari età rosanero tra le mura amiche. I primi saranno di scena domenica alle 13 al Picchio Village, mentre al mattino con avvio alle 11 toccherà agli under 15. L’under 14 di Bonfiglio sfiderà il Pescara al Delfino training center domenica alle 12. Infine importante impegno per la prima squadra femminile di Renga nella finale di Coppa Marche. Ad Offagna (domenica alle 14.30) le bianconere se la vedranno con la Maceratese.