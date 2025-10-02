Settore giovanile, in arrivo un altro weekend caldo

Altro fine settimana particolarmente caldo per le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli che torneranno di nuovo in campo per affrontare i rispettivi impegni di campionato. La Primavera di Corsi sarà chiamata a scendere in campo lontano dalle mura amiche sul campo del Monopoli. Fischio d’avvio sabato 4 ottobre alle 15. I bianconeri sono reduci dal successo sul Palermo (1-0) e proveranno a conquistare un altro prezioso successo per tentare l’assalto alla vetta della classifica.

Il giorno successivo, domenica 5, invece è previsto il debutto per gli under 16 di Medori che nel primo turno del proprio campionato erano stati chiamati a rispettare un turno di riposo. Resteranno fermi under gli under 17 di Ionni e gli under 15 di Capriotti. Nell’ultima gara disputata contro i pari età della Casertana le due formazioni hanno rispettivamente vinto 2-0 e pareggiato 0-0.

La prima squadra femminile scalpita per la gara di domenica 12 ottobre che sancirà l’esordio della rosa bianconera nel girone c del campionato di serie C. L’Ascoli aprirà il proprio cammino in questa categoria giocando in trasferta sul campo del Gatteo Mare. L’esperienza maturata in Coppa Italia di C è stata già ampiamente smaltita. La formazione allenata dal tecnico Renga, a seguito dello 0-0 rimediato in casa della Jesina Aurora, non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi. Qui infatti a contendersi il pass saranno il Chieti, che aveva precedentemente battuto il Picchio 3-2, e i biancorossi che si sfideranno domenica 5 ottobre.

Le attenzioni delle bianconere saranno quindi tutte rivolte al match contro le romagnole. Questo il quadro complessivo degli incontri della prima giornata: Casolese Calcio-Chieti, Riccione Calcio-Grifone Gialloverde, Jesina Aurora-Reggiana, Montespaccato-Nuova Alba, Roma Calcio-Original Celtic Bhoys. La prima sfida interna del Picchio sarà invece quella che domenica 19 ottobre le vedrà ospitare il Riccione Calcio.