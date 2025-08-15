Sfida a Pineto, le possibili scelte di Tomei

I bianconeri di Tomei, nonostante il Ferragosto di mezzo, anche oggi continueranno a lavorare per preparare al meglio l’esordio in coppa contro il Pineto. Prevista nel pomeriggio una seduta pomeridiana al Picchio Village alle 17.30, così come le giornate di domani e sabato che vedranno la squadra tornare ad allenarsi allo stesso orario. Domenica mattina alle 10.30 invece è prevista la rifinitura che accompagnerà il gruppo verso l’incontro della sera.

Nel consueto 4-2-3-1 sono vari i nodi che l’allenatore pescarese scioglierà nel corso dei prossimi giorni. In difesa probabilmente sono pochi i dubbi con la coppia di centrali Curado-Nicoletti a guidare la linea completata sulle corsie esterne da Alagna e Guiebre. Per i due posti in mediana invece sono vari i nomi in lizza: Ndoj, Damiani, Bando e Milanese. Qui ci sarà da capire se Carpani e Odjer, entrambi in uscita, saranno ugualmente convocati.

Sulla trequarti sono tanti i nomi sui quali il timoniere dell’Ascoli potrà contare. Tra i tifosi c’è attesa di conoscere il reale potenziale di due profili importanti come quelli di Del Sole e Oviszach. Davanti infine a cercare di finalizzare la manovra sarà l’esperto centravanti Corazza. Come già anticipato nei giorni scorsi a sostenere i bianconeri al Pavone-Mariani saranno 500 tifosi in arrivo dalle cento torri. I biglietti per il settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochi minuti dall’apertura della vendita.

In casa Pineto invece Tisci riproporrà il collaudato 4-3-3. A parlare della gara con l’Ascoli è stato l’esperto centrocampista Amadio. "Abbiamo lavorato parecchio in vista di questo match – sostiene -. Stiamo abbastanza bene, ci faremo trovare pronti. Abbiamo fatto tre settimane intense di lavoro, sia fisico che tattico, speriamo che in campo si vedano i frutti. L’Ascoli si sta rafforzando tanto, con un allenatore bravo a cui piace tanto giocare a pallone. Dovremo essere abili in fase di non possesso e anche quando avremo la palla per cercare di mantenere il pallino del gioco. Tra le squadre più temibili del nostro girone secondo me c’è l’Ascoli che si sta rinforzando molto. La più temibile è probabilmente l’Arezzo. Noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Abbiamo la necessità di raccogliere i punti necessari per la quota salvezza e poi potremo divertirci. Un po’ come accaduto l’anno scorso. A livello personale spero di fare bene, cercando di dare il mio contributo per aiutare i più giovani."

mas.mar.