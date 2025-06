Sforzini saluta:: "Grazie di tutto". Di Carlo a Gubbio

Il settore tecnico del Picchio vedrà subito un avvicendamento. Per un Matteo Patti che arriverà c’è un Ferdinando Sforzini giunto di fatto ai saluti. L’ormai ex direttore sportivo bianconero si prepara a lasciare definitivamente le cento torri al termine di una stagione vissuta tra tante problematiche e una serie di risultati poco confortanti prodotti dal campo. Il 40enne di Tivoli era arrivato all’Ascoli lo scorso novembre 2024 per vestire i panni di club manager al fianco dell’allora direttore sportivo Emanuele Righi. A seguito delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo poi i vertici societari avevano deciso di promuovere proprio Sforzini nel ruolo di direttore sportivo. Il suo operato in tale veste entrò nel vivo negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. Concluso il recente campionato con il deludente 15esimo posto, ora questa imminente cessione del club vedrà in atto alcuni cambiamenti tra cui, appunto, il rinnovamento del progetto tecnico. "Grazie Ascoli! Sono stati dei mesi intensi dove ho capito che cosa rappresenta l’Ascoli per gli ascolani – ha postato Sforzini via social –, mi avete trasmesso questo senso di appartenenza che ho cercato di rispettare in ogni mia scelta. Mi sarebbe piaciuto iniziare un nuovo percorso per riportare l’Ascoli dove merita. Da oggi avrete un tifoso in più! Spero sia un arrivederci". L’ex tecnico Mimmo Di Carlo invece si prepara a ripartire col Gubbio per dimenticare le sofferenze e gli scarsi risultati prodotti sulla panchina del Picchio. L’allenatore è ad un passo dal sancire la nuova avventura che lo vedrà ripartire sempre nel girone B di serie C, ma alla guida della formazione umbra. Dopo la scelta dei vertici societari di esonerare Gaetano Fontana, il nome balzato subito in pole è stato proprio quello rappresentato da Di Carlo. Nella giornata di domani potrebbe arrivare la fumata bianca che andrebbe a sancire l’intesa con la quale il club eugubino si affiderebbe all’esperto tecnico. In questo caldo fine settimana le parti cercheranno di sciogliere le ultime riserve e limare i dettagli necessari per poi giungere alla definizione dell’accordo. Mentre gli altri ex bianconeri Cudini e Bertotto sono in corsa, assieme a Serpini, per ambire alla panchina della Casertana. La corsa a tre si risolverà all’inizio della prossima settimana.

mas.mar.