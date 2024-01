Situazione mercato, è ancora attesa per Gagliolo

La giornata del Picchio si è aperta con una bella notizia legata al vivaio. Come vi avevamo anticipato su queste righe il baby prodigio Alex Amadio è stato convocato dalla nazionale under 16 del ct Zoratto. Il classe 2008 prenderà parte al ‘Torneo dei gironi u16’ che previsto a Coverciano dal 19 al 21 gennaio. Grande soddisfazione per il club bianconero e per il tecnico Francesco Monaco. Sono invece ore calde quelle che riguardano il possibile arrivo di Gagliolo dall’Aek Larnaca. Ieri il giocatore ha incontrato i vertici societari per trovare la quadra sul trasferimento che lo vedrà indossare la maglia dell’Ascoli. Il 33enne nel pomeriggio è andato in panchina nel match di coppa contro l’Athliticos Syllogos Othellos Athiainou. Questo lascia presagire che si dovrà attendere ancora un giorno per vederlo arrivare. La sua presenza sarà fondamentale in vista del match col Bari. In uscita infine il Picchio ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Gnahoré alla Dinamo Bucarest.