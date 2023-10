Spogliatoi. Arbitro nel mirino di Pirozzi:: "Direzione di gara vergognosa»

Tanta tensione a fine gara con l’espulsione del preparatore Mauro Iachini e facce scure nell’area stampa del don Mauro Bartolini, in particolare di mister Sergio Pirozzi. "Sono qui non per commentare la partita, ma vi rilascio solo questa dichiarazione: mi auguro di non avere più un arbitro di Pesaro a dirigere le sfide con la Vigor Senigallia. Una direzione di gara vergognosa, una della pagine più buie da quando faccio l’allenatore. Il centravanti della Vigor, Pesaresi, andava espulso per una gomitata in faccia ad un nostro giocatore e invece è stato solo ammonito, con l’arbitro a due passi, ma in generale tutto l’arbitraggio è stato veramente vergognoso. Al di là della nostra emergenza in difesa credo che ci voglia rispetto per il nostro lavoro e il nostro impegno. Adesso ci prepariamo per la trasferta di mercoledì a Sora, faremo la conta dei disponibili, ma non chiedetemi altro".

Più sereno il commento del tecnico della Vigor Senigallia, Aldo Clementi: "Capisco che fa male perdere all’ultimo minuto – ha ammesso – e credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Entrambe le squadre volevano vincere e alla fine siamo stati fortunati noi. Nel primo tempo credo che abbiamo giocato meglio noi sia nell’approccio della gara sia dopo il gol subito su un lungo lancio a scavalcare la nostra difesa. Nella ripresa dopo la rete del pareggio le due squadre hanno comunque continuato a giocare a viso aperto e alla fine è andata bene a noi all’ultimo assalto. Volevamo la vittoria così come la voleva l’Atletico e nessuno ha rinunciato a provarci fino alla fine. Ci prendiamo questi tre punti consapevoli che anche a noi è successo di perdere gare che non meritavamo. Vinciamo la prima gara in trasferta e spero che sia un segnale di cambiamento. L’Atletico Ascoli ha subito la prima sconfitta tra le mura amiche segno della forza di questa squadra. Siamo arrivati qui – ha proseguito il tecnico della Vigor – avendo molto rispetto di un avversario ben organizzato e forte in tutti i reparti. Entrambe le squadre avevano tante defezioni, ma penso che alla fine sia uscita una bella gara. Dell’arbitro non voglio parlare, il fatto che sia di Pesaro non credo abbia influito anche perché io non l’ho mai visto. L’espulsione di Pesaresi poteva starci, ma vorrei rivedere il gol che ci hanno annullato se era veramente fuorigioco. In una gara gli episodi sono tanti ma non chiedetemi se l’arbitro ha diretto bene o male".

v.r.