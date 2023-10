Spogliatoi. L’amarezza di mister Viali:: "Meritavamo un risultato diverso»

L’Ascoli interrompe la sua striscia positiva di cinque risultati, subisce la quinta sconfitta stagionale, la seconda tra le mura amiche e la sesta espulsione stagionale. Difficile nel dopogara per Mister William Viali, non sottolineare i tanti errori individuali

Mister Viali, difficile essere soddisfatti dopo questo 3-1?

"Abbiamo disputato la partita che volevamo e sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi. Non si è vista la differenza tra le due squadre, non dovevamo regalare nulla e invece purtroppo è andata così. Non sono soddisfatto, certo, non posso esserlo dopo un 3-1, ma mi tengo la prestazione dei ragazzi".

Primo gol regalato, secondo frutto di una disattenzione e terzo su una punizione regalata: è preoccupato di questio errori individuali?

"Abbiamo subito un gol su una ripartenza sbagliata ed è vero che ad ogni episodio siamo stati puniti. Nella ripresa, e mi fermo all’aspetto tecnico-tattico, siamo usciti forte e sulla punizione dobbiamo ammettere che Bernabè ha fatto un grande gol che poi ha condizionato il risultato".

Ingenuo anche Viviano sull’espulsione?

"Una espulsione per proteste dopo che c’è stato un battibecco e l’arbitro un po’ permaloso si è offeso e lo ha espulso. Di Tacchio, invece, l’ho sostituito mantenendo un play più qualitativo come Gnahorè per mantenere il possesso: una scelta prettamente tecnica".

Rimanere in dieci vi ha tolto la possibilità di riaprire il match?

"Meritavamo un risultato positivo, ma voglio che la squadra rimanga consapevole che se la può giocare contro tutti anche in dieci. A Caligara mancava solo il gol, ma stanno crescendo in tanti e faccio fatica a scegliere l’undici da mandare in campo. Come durata credo che la prestazione di oggi sia stata migliore rispetto a quella con la Sampdoria. Dobbiamo mantenere la consapevolezza che se smussiamo gli errori possiamo fare buone cose. Quando non si vince l’amaro in bocca rimane, ma nell’ultimo mese siamo cresciuti davvero tanto".

Amaro anche il commento di Gnahorè e Bayeye autori comunque di due buone prestazioni. "Siamo dispiaciuti per il risultato. Abbiamo disputato una buona gara ma paghiamo gli errori che abbiamo commesso – ha dichiarato Gnahorè – e contro una grande squadra poi ti puniscono. C’era un fallo su di me e Viviano ha protestato. Adesso proveremo subito a vincere la prossima". "Abbiamo provato a riaprire la gara – ha ammesso Bayeye – mi sto trovando bene, sono contento delle gare che ho fatto mi dispiace oggi aver perso. Ho debuttato con il Congo, il paese dei miei genitori, anche se io sono francese".

Valerio Rosa