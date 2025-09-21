Spogliatoi. "Questo è un gran risultato. E possiamo migliorare ancora»

Una prestazione di grande personalità, terza vittoria in trasferta consecutiva, terzo posto in classifica dietro le due capolista Arezzo e Ravenna, porta ancora inviolata e miglior difesa d’Europa. Miglior inizio era davvero difficile da pronosticare per l’undici di Mister Tomei che seppur squalificato ha affidato la sua compagine al vice Giuseppe Agostinone che ha portato a casa sei punti nelle due gare in panchina.

Mister Agostinone un successo più agevole del previsto?

"Alla vigilia avevamo detto che sarebbe stata una sfida molto difficile perché il Livorno era reduce da tre sconfitte e perché è una squadra di valore, con grandi individualità, ma i ragazzi hanno interpretato alla grande la gara facendo le cose provate in allenamento. Il risultato sarebbe potuto essere più rotondo, ma, allo stesso tempo, ci sono cose da migliorare come il palleggio e la lettura di alcune situazioni". Le due reti nei primi minuti hanno agevolato il compito? "E’ normale che quando vai subito in vantaggio di due gol, l’avversario perde gli equilibri e, in poco tempo, l’aspetto strategico e tattico va in secondo piano. Curado, Gori e D’Uffizi sono per noi calciatori importanti, come tutti gli altri, abbiamo ventidue titolari fra i giocatori di movimento, tre portieri e ciascuno può dare una grande mano".

Miglior difesa d’Europa è unica squadra a non aver ancora subito gol: niente male?

"Anche oggi non abbiamo subìto gol, la fase di non possesso parte dagli attaccanti, che fanno un gran lavoro e a beneficiarne è tutta la squadra".

Ora serve vincere anche al Del Duca?

"Quello di oggi è un gran risultato, frutto di una grande prestazione, ci sono ampi margini di miglioramento. Come ho già detto dopo Perugia, la vittoria è dedicata a Mister Tomei, il nostro condottiero, al Presidente, che era in tribuna, al gruppo squadra e ai nostri tifosi, che hanno gioito da casa".

Felicissimo anche Simone D’Uffizi autore di un gol alla Del Piero che ha strappato applausi: "Sono molto felice per il gol – ha ammesso – ho puntato il terzino, non avevo spazio per tirare, quindi ho fatto un altro tocco, ho visto lo spiraglio di porta e ho calciato. Siamo stati bravi a restare concentrati per tutta la gara, il Mister prima di ogni partita ci dice sempre di restare sul pezzo e di giocarci sempre la partita. La vittoria è dedicata a tutti i nostri tifosi che non hanno potuto seguirci qui a Livorno, ora dobbiamo continuare così, senza rilassarci, martedì c’è un’altra gara da portare a casa. Mi sto trovando bene, sto avendo una continuità che lo scorso anno mi era mancata, c’è un gruppo di ragazzi fantastici e credo che in campo sia evidente che ci aiutiamo a vicenda, io faccio una corsa in più per il compagno e viceversa. E’ così che si vince. Martedì avremo il Pineto – ha concluso l’attaccante bianconero – che abbiamo già affrontato in Coppa e ce la giocheremo come sempre, non guardiamo la classifica, pensiamo a una partita alla volta".

Valerio Rosa