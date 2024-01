Subito polverizzati i 900 biglietti a disposizione del Bari

Biglietti subito polverizzati per il settore ospiti. Come avvenuto nel corso delle ultime stagioni anche stavolta i tifosi del Bari hanno subito esaurito i 900 biglietti messi a disposizione, confermando la loro massiccia presenza nel corso dell’incontro con l’Ascoli che andrà in scena domenica prossima (avvio alle 16.15) al Del Duca. Per evitare le situazioni spiacevoli che si verificarono in tribuna Mazzone nel match del 3 marzo 2023 il club bianconero, di comune accordo con le autorità, ha reso noto che nei settori riservati al pubblico di casa potranno acquistare i biglietti soltanto i residenti nella regione Marche e nella provincia di Teramo o i sottoscrittori della fidelity card del Picchio a prescindere dalla residenza. Il tecnico biancorosso Marino, in vista della trasferta sotto le cento torri, dovrà fare a meno del capitano Di Cesare. Lo stop al quale il difensore dovrà andare incontro si preannuncia piuttosto lungo. Il bollettino medico parla di una lesione al bicipite femorale destro.