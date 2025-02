Sui campi arriva l’iniziativa benefica della Lega Pro

Giunta alla sua quinta edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. La Lega Pro lancia Run for Meyer Run for Love, un’iniziativa per promuovere e sostenere concretamente il progetto Play Therapy rivolto ai bambini dell’ospedale pediatrico Meyer. Vasta la serie di azioni che nel corso della 26esima giornata di serie C si svilupperà attorno al cerimoniale pregara, con i capitani delle due squadre che scenderanno in campo con una maglietta speciale accompagnati da un messaggio in ogni stadio. Le divise da gioco dei capitani vedranno un’apposita patch e saranno successivamente messe all’asta. Per partecipare all’iniziativa basta correre 9 chilometri in due. L’unica regola da rispettare è quella del completamento del chilometraggio previsto in una delle giornate previste: venerdì 14, sabato 15 o domenica 16 febbraio. Sarà possibile iscriversi con una donazione di 18 euro a coppia. Con una donazione di 5 euro inoltre si potrà ricevere direttamente a casa la nuova maglia tecnica 2025 di colore giallo fluo offerta da Guess Foundation.