Tante soluzioni grazie al ds Patti. L’Ascoli di Tomei prende forma

L’Ascoli di Tomei adesso può davvero prendere forma. La fatidica chiusura del mercato consentirà al tecnico del Picchio e agli allenatori di tutte le altre squadre di poter fare a meno delle distrazioni che spesso erano andate a toccare qualche elemento oggetto di potenziali trattative. Da adesso al prossimo gennaio il cammino dei bianconeri potrà marciare spedito verso il giro di boa che andrà a fornire le prime importanti risposte della stagione. Le attenzioni saranno rivolte solo ed esclusivamente verso quel campo dove si svilupperanno la fitta serie di tappe sancite dal calendario.

Gli ultimi due colpi davanti hanno permesso alla rosa di vedersi ulteriormente arricchita con la presenza di Gori e Rizzo Pinna. Ben 14 le operazioni in entrata condotte brillantemente a definizione mediante trattative anche complesse. Alla luce della ricostruzione effettuata ora lo scacchiere di Tomei potrebbe iniziare a cambiare pelle in qualche zona del campo dove ancora non si era riusciti a schierare qualche nome tecnicamente più dotato. Tantissime le soluzioni adoperabili all’interno del 4-2-3-1 canonico dell’allenatore pescarese che nelle scelte da fare potrà contare su molti nomi capaci di poter vestire abilmente il ruolo di titolare.

Nel potenziale miglior undici tra i pali chiaramente si punterà su Vitale. Nella linea a quattro invece a breve vedremo all’opera il promettente Pagliai sulla corsia di destra con Guiebre sul fronte opposto. A dirigere il reparto toccherà sempre alla coppia centrale Curado-Nicoletti. Nella coppia di mediani tante le soluzioni con Damiani, Corradini e Milanese che in prima battuta sembrano essere quelli in grado di interpretare al meglio quelle vesti. Occhio però ad un altro nome importante come quello di Ndoj. Sulla trequarti e nei panni di terminale offensivo Tomei potrà schierare l’artiglieria pesante. C’è attesa per Rizzo Pinna, ma nel frattempo Del Sole, D’Uffizi e Oviszach si preparano a tirare fuori le loro giocate. A capitalizzare le occasioni toccherà a Gori, Corazza e Chakir. Tutti nomi decisamente importanti per la categoria.

La sfida al Del Duca con la Juventus Next Gen di sabato alle ore 17.30, sarà diretta dall’arbitro Alessandro Recchia di Brindisi. Gli assistenti saranno Elia Tini Brunozzi di Foligno e Andrea Barcherini di Terni. Quarto ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido. L’operatore Fvs infine sarà Laura Gasparini di Macerata. Dopo la partita l’intensa giornata bianconera proseguirà in piazza del Popolo. Il ritorno della festa dei tifosi culminerà con la presentazione della squadra. Nel corso della serata dj set e tanti premi speciali per i sostenitori del Picchio. Il Tribunale federale nazionale infine ha sanzionato il Rimini con 11 punti di penalità e 5mila euro di multa per le note violazioni amministrative segnalate dalla Covisoc.

Massimiliano Mariotti