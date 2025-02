Tanti club in crisi:: "Le norme sugli stipendi giuste e necessarie"

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani interviene sul caos stipendi che ha visto coinvolte alcune squadre di serie C. Nel girone meridionale sono Taranto e Turris a rischiare addirittura l’esclusione dal campionato, mentre nel girone b a vivere una situazione drammatica è la Lucchese. Dopo il mancato pagamento dei salari i giocatori si stanno organizzando per affrontare con le proprie auto la trasferta che vedrà i rossoneri di scena in casa del Sestri Levante. Alla luce di quanto accaduto il presidente Marani così ha convocato una riunione straordinaria con i componenti del direttivo. "Le norme per il pagamento degli stipendi sono giuste e necessarie – spiega il presidente –, soprattutto a favore dei club virtuosi che pagano regolarmente gli emolumenti. In questi giorni siamo costantemente in contatto con il presidente federale e tutti gli uffici Figc per cercare di dare un contributo fattivo a una situazione che vede i tifosi della serie C comprensibilmente preoccupati".