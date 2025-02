Ternana, arriva un sospiro di sollievo per Loiacono

La Ternana nel corso del delicato confronto con l’Ascoli proverà certamente a dimenticare subito il brutto scivolone di Campobasso. In vista dello scontro che si consumerà domenica al Del Duca (avvio alle 15) l’attaccante rossoverde Brignola, attraverso i social, nelle ultime ore ha voluto suonare la carica mostrando una sua foto con la maglia delle Fere in primo piano alla quale ha poi aggiunto due cuori accanto: uno rosso e uno verde. A simboleggiare la voglia di riscatto del giocatore dopo la brutta sconfitta contro i molisani.

La squadra allenata da Abate ha regolarmente ripreso la preparazione in vista della trasferta ascolana. Buone notizie per il tecnico degli umbri che ha potuto tirare un sospiro di sollievo per Loiacono. Dopo essere uscito anzitempo contro il Campobasso per un problema muscolare, il difensore si è sottoposto ad alcuni esami strumentali e ad un’ecografia all’adduttore che non hanno evidenziato criticità. Ancora terapie per Romeo, mentre Damiani ha proseguito il suo programma differenziato.