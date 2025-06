Ternana e Pescara pronte per la finale playoff per la Serie B

Ternana e Pescara si preparano al grande appuntamento. Saranno loro le due contendenti arrivate a giocarsi la finalissima playoff che assegnerà l’ultimo pass disponibile per la promozione in serie B. Entrambe sono arrivate in fondo riuscendo a superare tutti gli ostacoli incontrati finora. Il primo atto andrà in scena domani sera al Liberati (avvio alle 21.15). Ritorno previsto invece all’Adriatico di Pescara per sabato 7 giugno allo stesso orario. Anche quest’anno a prevalere nei lunghi ed estenuanti spareggi sarà una squadra del girone B, a testimonianza dell’equilibrio che ha contraddistinto il raggruppamento in questi mesi.

Entusiasmo alle stelle in casa Fede dopo l’esaltante successo sul Vicenza per 3-1. "Prima di tutto devo ringraziare i tifosi – dichiara il presidente Stefano D’Alessandro, in passato ex socio del Picchio con Rabona mobile –. Riuscire a portare oltre 8mila spettatori non è stato facile. dedico principalmente questa vittoria a loro, soprattutto a chi vive fuori regione che non è potuto venire, poi all’allenatore e alla squadra. Siamo a metà del traguardo, quello vero ci sarà nelle prossime due partite. Siamo arrivati a Gorgonzola dopo delle settimane di lavoro. Quella partita è stata un po’ sottovalutata, ma alla fine è stata la sberla che ci ha svegliato. Al ritorno l’ambiente era carico con i tifosi e i ragazzi hanno alzato il target. Il Vicenza era una grande squadra, quando si alza il livello dell’avversario noi riusciamo a fare bene".

A crederci però sarà anche un Pescara trascinato dal tecnico Baldini che in queste settimane si è sempre detto convinto che sarà proprio la sua squadra a prevalere al termine della doppia finale. "Le sensazioni sono positive – sostiene Daniele Sebastiani, il numero uno del Delfino –, siamo felice e soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, ma ora c’è l’ultimo scoglio, importante, contro la Ternana che è una delle squadre più attrezzate di tutte. Abbiamo fatto un percorso importantissimo e adesso dobbiamo cercare di arrivare a bersaglio. Dovremo fare una partita importante a Terni e per questo serve resettare tutto e cercare di recuperare qualche giocatore. Pellacani sta abbastanza bene e ci sarà. Bresco non lo so anche se è in miglioramento, mentre Lancini soffre per il mal di schiena, ma ci sta".

mas.mar.