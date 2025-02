Ternana, i giudici confermano la penalità

Il Collegio di garanzia del Coni ha confermato la penalizzazione di due punti in classifica della Ternana e il presidente Stefano D’Alessandro annuncia l’ipotesi di avanzare ricorso al Tar. Nella giornata di mercoledì il club rossoverde aveva ricevuto l’atteso responso che però ha lasciato particolare amarezza all’interno dei vertici societari. Gli stessi che proprio nei mesi scorsi avevano commentato di essere fiduciosi nell’ottenere la riduzione di un almeno punto per il mancato versamento dei contributi entro il termine del 16 settembre 2024. "La società Ternana Calcio, in persona del presidente Stefano D’Alessandro, prende atto del dispositivo depositato oggi dal Collegio di garanzia dello sport, di rigetto del ricorso presentato dalla società contro la penalizzazione di due punti in classifica – si legge nel comunicato ufficiale della società -. Risulta, infatti, manifestamente irragionevole e discriminatorio l’irrogazione della sanzione di due punti di penalizzazione alla società Ternana per tardivo pagamento della sola Irpef (determinata dalla precedente gestione) e immediatamente sanata dalla nuova proprietà. Il presidente D’Alessandro si riserva ogni valutazione al momento del deposito delle motivazioni, anche in ordine alla opportunità di presentare ricorso al Tar Lazio, ai sensi della legge n. 280/2003". La nota del club ha fatto seguito al dispositivo del Collegio di garanzia all’interno del quali si specificava che il reclamo avanzato era stato respinto confermando la decisione del Tribunale federale Figc del 6 novembre 2024, attraverso la quale era stata disposta, a carico della Ternana la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Nel frattempo tecnico e squadra restano fortemente concentrati sul campo e sulla delicata sfida contro l’Ascoli che si giocherà domenica al Del Duca con fischio d’avvio programmato alle 15. Quello che arriverà sotto le cento torri sarà il miglior attacco del campionato con la bellezza di 50 reti messe a segno in queste 27 gare disputate, di cui ben 16 realizzate dal capocannoniere del torneo Cicerelli. Nell’ultimo turno i rossoverdi sono rimasti a bocca asciutta dal punto di vista realizzativo, ma contro l’Ascoli gli uomini di Abate cercheranno indubbiamente di spezzare il digiuno. I primati fatti registrare dagli umbri riguardano anche la difesa che ad oggi resta quella meno perforata con soltanto 16 gol incassati.

