Ternana in crisi: sconfitte decisive contro Lucchese e Carpi

In questa caldissima volata di fine campionato una delle favorite per il successo finale si è ritrovata tra le sabbie mobili proprio nel momento più decisivo della stagione. La Ternana dei fratelli D’Alessandro, ex soci del Picchio con Rabona mobile, con le sconfitte incassate rispettivamente contro Lucchese (4-1) e Carpi (0-1) negli ultimi due turni andati in scena, hanno praticamente gettato all’aria le ultime possibilità di tentare la rincorsa sulla capolista Entella. A tre turni dall’epilogo i liguri ora possono gestire un vantaggio di ben 8 punti.

"Dobbiamo cecare di trasformiamo l’amarezza in amore per questa maglia – il commento del presidente Stefano D’Alessandro –. I ragazzi ora hanno bisogno di sentirsi sostenuti più che mai. Quello che chiedo adesso alla piazza è di mettere un punto e dare un bel messaggio di unità incoraggiando la squadra anche agli allenamenti. È chiaro che i tifosi sono amareggiati. Quello che posso dire è che fino all’ultimo minuto dell’ultima partita dei playoff, quella maglietta si consumerà per quanto sudore verrà fuori".