Tifosi, che beffa. A disposizione solo 150 biglietti

Una decisione difficilmente comprensibile e arrivata addirittura con estremo ritardo. Soltanto nella giornata di ieri i tifosi del Picchio hanno potuto apprendere con certezza della disponibilità e delle modalità stabilite per poter acquistare i biglietti nel settore ospiti (curva ovest) dello stadio Liberati. I prezzi sulla piattaforma Vivaticket ma solo per la provincia di Ascoli: intero 13,50 euro; ridotto donne, over 70, disabili dall’80% a 10,50; ridotto under 18 a 6,50; ridotto under 10 a 3,50. La linea alla fine presa dalla Questura e dalla Prefettura però è parsa troppo severa rispetto alle reali criticità del match. La partita tra Ternana e Ascoli, due squadre contraddistinte da tifoserie particolarmente calde, era già finita sotto la lente dell’Osservatorio. Tra le iniziali richieste imposte erano già state annoverate l’implementazione del servizio stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di filtraggio e prefiltraggio. Imposizioni andate ad aggiungersi ad una vendita dei tagliandi, nel settore ospiti, riservata ai residenti della regione Marche esclusivamente nel caso di sottoscrizione del programma di fidelizzazione. A ciò però si è sommato un ulteriore obbligo decisamente penalizzante per i tifosi del Picchio. Ovvero la capienza del settore di competenza ristretta ancor di più e volta a mettere a disposizione soltanto 150 biglietti. Una mano durissima inflitta nei confronti di una tifoseria che, a seguito della precedente partita in casa con la Pianese, aveva visto comminare alla società bianconera la multa per il lancio di un petardo e per un coro forse particolarmente colorito riservato ai cugini della Samb ma sicuramente non in grado di giustificare tali misure drastiche.

Il settore ospiti del Liberati già nel corso delle settimane scorse aveva visto il restringimento della capienza della curva ovest da 1.919 posti a 500. In pratica il messaggio lanciato è sembrato essere quello di evitare, magari oltre misura, che i tifosi ascolani potessero essere presenti a Terni. Già di per sé l’apertura della prevendita soltanto due giorni prima del giorno dell’incontro previsto è finita per produrre numerose difficoltà e disagi nell’organizzarsi per essere vicini all’Ascoli in una partita particolarmente importante per il cammino dei bianconeri.

mas.mar.