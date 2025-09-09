Tira una bottiglietta d’acqua, maxi squalifica per l’allenatore dell’Ascoli Tomei

Ascoli, 9 settembre 2025 - Una leggerezza pagata a carissimo prezzo. Il Giudice sportivo oggi ha inflitto una maxi squalifica al tecnico Tomei che dovrà restare fuori per ben 7 giornate. La possibilità di subire una batosta del genere era nell’aria per l’allenatore dell’Ascoli che sabato pomeriggio nel corso del match disputato in casa contro la Juventus Next Gen (0-0) aveva perso il controllo, arrivando a tirare una bottiglietta d’acqua in campo poi finita nella zona in cui stazionava l’arbitro Recchia di Brindisi. L’episodio ravvisato dal quarto uomo aveva prodotto l’immediata segnalazione rivolta al direttore di gara che a quel punto non poteva far altro che sventolare il cartellino rosso al timoniere del Picchio. Un gesto singolare, quanto evitabile, poi finito per diventare un caso scuola nel mondo arbitrale e giunto quindi a produrre una stangata proprio nei confronti di Tomei che ora sarà costretto a restare fuori per svariati turni: Perugia, Livorno, Pineto, Torres, Bra, Pontedera, Carpi.

Una sanzione pesante, ma giusta per quello che è stato il gesto attuato. Il ritorno di Tomei in panchina, salvo un eventuale sconto della maxi squalifica, potrà avvenire solo in occasione del derby in casa contro la Samb di domenica 26 ottobre. Nel comunicato diramato dal Giudice sportivo si sono potute leggere le motivazioni della decisione: “per avere, al 18’ del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l’operato; per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti”.

Il giudice sportivo dunque non ha potuto che prendere provvedimenti: “Valutate le modalità complessive della condotta, considerata la pericolosità e l’esecrabilità del lancio effettuato – si legge ancora nel provvedimento – e tenuto conto della sanzione che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata”.

Adesso a sostituire Tomei sarà il vice Agostinone che era stato già chiamato a sopperire alla sua assenza in occasione della parte restante del match di Coppa Italia vinto ai rigori a Pineto e nel finale di partita contro la Juve Next Gen. L’unica cosa da fare a regola d’arte sarà quella di sviluppare le comunicazioni in maniera consona tra l’allenatore presente in tribuna e lo staff tecnico seduto in panchina. Tutto ciò al fine di evitare nuove sanzioni anche per Agostinone e Gentile, entrambi multati proprio a seguito dell’incontro disputato al Pavone-Mariani.